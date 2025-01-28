Hatay'da Toplu Ulaşım ve Hafriyat Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Hatay'da Toplu Ulaşım ve Hafriyat Denetimleri Devam Ediyor

Hatay\'da Toplu Ulaşım ve Hafriyat Denetimleri Devam Ediyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde toplu ulaşım araçları ve hafriyat kamyonları üzerinde denetimler yaparak, güvenlik, konfor ve kurallara uyum sağlamaya çalışıyor. Hafta sonu gerçekleştirilen denetimlerde kurallara aykırı taşıma yapan işletmelere cezai işlem uygulandı.

28.01.2025 09:39  Güncelleme: 09:41
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Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) il genelinde toplu ulaşım araçlarına ve iş makinelerine yönelik denetimler gerçekleştirmeye devam ediyor.

HBB Zabıta Dairesi Başkanlığı, şehir içi toplu ulaşımda güven, konforu sağlamak, güzergah ve fiyat tarifesi kontrol etmek; hafriyat kamyonlarına ve beton mikserlerini dronla denetledi.

Ekipler, hafta sonu yaptığı denetimlerde, araç ve işletmelerin evraklarını kontrol edip trafikte tehlike oluşturacak yükleme yapma, taşıdıkları malzemeyle yollara zarar verme, kaçak döküm gibi konularda incelemelerde bulundu. HBB Zabıtası, 15 ilçede hafriyat taşımacılığı yapanlara yönelik gerçekleştirdiği kontrollerde, kurallara aykırı bir şekilde hafriyat taşıması yapan işletme ve şoförlere uyarılarda bulunarak cezai işlem uyguladı.

Büyükşehir yetkilileri hafriyat ve molozların kurallara uygun şekilde taşınmaması ve belirlenen bölgelere dökülmemesi konusunda denetimlerin titizlikle ve kararlıkla devam edeceğini vurguladı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da Toplu Ulaşım ve Hafriyat Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika

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