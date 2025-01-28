Hatay\'da Toplu Ulaşım ve Hafriyat Denetimleri Devam Ediyor

Yerel

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) il genelinde toplu ulaşım araçlarına ve iş makinelerine yönelik denetimler gerçekleştirmeye devam ediyor.

HBB Zabıta Dairesi Başkanlığı, şehir içi toplu ulaşımda güven, konforu sağlamak, güzergah ve fiyat tarifesi kontrol etmek; hafriyat kamyonlarına ve beton mikserlerini dronla denetledi.

Ekipler, hafta sonu yaptığı denetimlerde, araç ve işletmelerin evraklarını kontrol edip trafikte tehlike oluşturacak yükleme yapma, taşıdıkları malzemeyle yollara zarar verme, kaçak döküm gibi konularda incelemelerde bulundu. HBB Zabıtası, 15 ilçede hafriyat taşımacılığı yapanlara yönelik gerçekleştirdiği kontrollerde, kurallara aykırı bir şekilde hafriyat taşıması yapan işletme ve şoförlere uyarılarda bulunarak cezai işlem uyguladı.

Büyükşehir yetkilileri hafriyat ve molozların kurallara uygun şekilde taşınmaması ve belirlenen bölgelere dökülmemesi konusunda denetimlerin titizlikle ve kararlıkla devam edeceğini vurguladı. - HATAY