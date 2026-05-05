Hatay\'da üniversiteler arası bilgi yarışmasının açılışı yapıldı

HATAY (İHA) – Hatay'da kamu kurumlarının iş birliğinde düzenlenen Doğru Bilginin İzinde: Üniversiteler Arası Bilgi Yarışması'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), İletişim Başkanlığı ve Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi'nin destekleriyle organize edilen programda konuşan HBB Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir, gençlerin bilim, teknoloji ve doğru bilgiyle buluşmasını önemsediklerini belirterek bu tür organizasyonların sadece bir yarışma değil aynı zamanda bir bilinç inşası olduğunu ifade etti.

Programda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığını temsilen konuşan Avukat Rabia Gürer ise etkinliğin hakikatin korunmasına yönelik güçlü bir duruşun göstergesi olduğunu vurguladı.

Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu Başkanı Ömer Alpdoğan da yarışmanın, üniversite öğrencilerinin bilgi düzeylerini geliştirmeyi, medya okuryazarlığını artırmayı ve dezenformasyonla mücadele konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Açılış töreni, katkı sunanlara plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - HATAY