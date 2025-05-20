Hatay\'da Yeni Atık Su Şebekesi İnşası Tamamlandı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Avsuyu Mahallesi'ne basınca dayanıklı borularla 500 metre yeni atık suyu şebekesi inşa edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), atık su tahliyesini sağlamak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için altyapı projelerine hız kesmeden devam ediyor. HBB Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), Antakya ilçesine bağlı Avsuyu Mahallesi'nde yetersiz kalan su iletimini güçlendirmek amacıyla yeni atık su hattı inşa etti. HATSU yetkilileri, çalışma kapsamında şehrin altyapısını modernize ederek çevresel sürdürülebilirliği arttırmak amacıyla basınca dayanıklı borularla 500 metre yeni atık suyu şebekesi inşa edildiğini açıkladı.

Çalışma hakkında düşüncelerini dile getiren Avsuyu Mahalle Muhtarı Hasip Güngörmüş, "Yıllardır sıkıntısını çektiğimiz bir altyapımız vardı. HBB yetkililerine talebimizi ilettik. Bizi kırmayıp taleplerimizi zamanında karşıladı. Başkanımız Mehmet Öntürk'e ve HATSU Genel Müdürlüğüne şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi. - HATAY