Hatay\'da Yeni Yol Açılışında Çiftin Dansı Dikkat Çekti

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve manzarasıyla mest eden Serinyol- Madenli yolunu üzerinde dans ederek kutlayan çiftin o anları ilgi odağı oldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Arsuz ilçesi ile Antakya arasındaki mesafeyi 76 kilometreden 55 kilometreye düşüren Serinyol-Madenli yolunun yapımını tamamladı. Yaylaların arasından uzanarak 2 ilçeyi birbirine bağlayan ve 26 Temmuz Cumartesi günü açılışı planlanan yola vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Doğayla bütünleşen yolda bir çiftin dans ederek kutlama yaptığı anlar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çiftin dans ettiği görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. - HATAY