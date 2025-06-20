Hatay\'da Yılanın Yola Çıkması İtfaiye Ekiplerini Güldürdü

Hatay'da itfaiye ekiplerince yatakhanede yakalanarak doğaya bırakılan yılan, yönünü şaşırarak kara yoluna çıktı. Yılanı durdurmaya çalışan itfaiye personelinin tepkisi gülümsetti.

Kırıkhan Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerinin yatakhanesinde görülen yılan, paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından yatakhanede kontrollü şekilde yakalanarak doğaya bırakıldı. Yönünü şaşırarak kara yoluna çıkan yılana, ekiplerin 'yola gidiyor' diye tepki göstermesi ise gülümsetti. Daha sonra yoldan çıkarak araziye giren yılan bir süre sonra gözden kayboldu. - HATAY