Hatay\'daki Camilerde Restorasyon İncelemesi

Asrın felaketinde yıkım yaşayan Hatay'da depremin izleri silinmeye devam ediyor. Antakya ilçesinde bulunan Kürt Fakih Camii, Halil Ağa Camii, Ahmediye Camii ve Semerciler Camii'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Tarihi yapılar yalnızca mimari değil, aynı zamanda şehrin kültürel kimliği ve toplumsal belleği açısından da önem taşıyor. Camilerin avlu, minare, kubbe, duvar örümü, ahşap işçiliği ve boya çalışmaları uzman ekipler tarafından detaylı şekilde sürdürülüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, restorasyon alanlarındaki çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaların gelecek nesillere bırakılacak miras bakımından titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Masatlı, bu sayede yapıların özgün kimliğinin korunacağını ve ibadet eden vatandaşların güvenli alanlara kavuşacağını dile getirdi. - HATAY