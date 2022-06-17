Hatay Expo'da Kore Rüzgarı - Son Dakika
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Hatay Expo'da Kore Rüzgarı

17.06.2022 14:02
Hatay Expo'da Kore Rüzgarı

Türkiye ile Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 65. yıl dönümü dolayısıyla Hatay’da ‘Akdeniz’de Kore Rüzgârı’ adı altında düzenlenen etkinlikler, Antakya EXPO alanında, ziyaretçilerin yoğun katılımıyla gerçekleşiyor.

Türkiye ile Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 65. yıl dönümü dolayısıyla Hatay'da 'Akdeniz'de Kore Rüzgarı' adı altında düzenlenen etkinlikler, Antakya EXPO alanında, ziyaretçilerin yoğun katılımıyla gerçekleşiyor.

Kore kültürünü doyasıya yaşatan etkinlikler kapsamında K-Beauty'de, ziyaretçiler Kore kültürü cilt bakımı ile bilgiler alıp Kore makyaj sanatçılarına makyaj yaptırdı. Türk mutfağından farklı damak tadına sahip olan Kore mutfağına büyük ilgi gösteren ziyaretçiler, pirinç keki ve pirinç tatlısı gibi lezzetleri deneyimleme fırsatına sahip oldu.

Kültüre özgü oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirilen etkinlikte, geleneksel maskeler ve cheongsa fenerlerinin yapımı da öğrenildi.

KEE HOUNG PARK: "ATALARIMIZ KOMŞU VE KARDEŞTİ"

Etkinliklerin devamında EXPO amfitiyatroda sahne alan müzik grubu "ID" geleneksel Kore müziğinin kelime dağarcığını batı ritimleri ile birleştirerek yepyeni ve çağdaş bir şekilde yorumladı ve müzikseverlere farklı bir müzik deneyimi sundu.

Konser öncesi sahneye çıkan ve "ID grubunun gösterisine hoş geldiniz" diyen Kore Büyükelçiliği Müsteşarı Kee Houng Park, 1950 yılında Kore savaşıyla başlayan ilişkilerin 1957 yılında kardeş ülke olarak diplomatik seviyeye ulaştırdığını belirtti.

Uzak geçmişte iki milletin atalarının komşu ve kardeş olduğunu dile getiren Kee Houng Park, "Türk halkıyla bin yıl sonra yeniden karşılaşmamız Kore savaşında zor duruma düşen Korelilere yardım etmek için Türkiye'nin savaşa katılmasıyla oldu. Kan kardeşi olan iki ülke desteklerini, 2002 Dünya Kupası'nda 3.lük maçında ve 2021 yılında Tokyo Olimpiyatları'nın kadın voleybol maçının çeyrek finallerinde de gösterdi. Türkiye'de gerçekleşen orman yangınlarının ardından Kore'nin yardım için gönderdiği 150 bin fidan da iki ülke ilişkilerinin çok yakın olduğunu kanıtlamaktadır" dedi.

PROF. DR. NAZAN SAVAŞ: "MÜZİK EVRENSELDİR"

Konserin ardından ID grubunu tebrik etmek için sahneye çıkan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın eşi Prof. Dr. Nazan Savaş, yüksek performanslı, dolu dolu bir konser izlediklerini belirterek "Kore'nin o güzel tınılarını EXPO alanında dinlemek bizi gerçekten mutlu etti. Bizim şarkılarımızı da seslendirmeleri müziğin evrensel olduğunu bizlere gösterdi" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay Expo'da Kore Rüzgarı - Son Dakika

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