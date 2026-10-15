Hatay Hassa\'da tır dorsesinde sıkışan 40 keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Hatay Hassa'da tır dorsesinde sıkışan 40 keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Hassa ilçesinde tırın dorsesinde sıkışan 40 keçi, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Dorsenin kapağının açılmaması üzerine yardım istenen olayda keçiler sağ salim çıkarılarak sahibine teslim edildi.
Hatay'ın Hassa ilçesinde tırın dorsesinde sıkışan 40 keçi, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Olay, Hassa ilçesinde meydana geldi. Tırın dorsesinin kapağının açılmamasıyla sıkışan küçükbaş hayvanlar için Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucunda dorsede sıkışan 40 keçiyi sağ salim kurtardı.
Kurtarılan keçiler, işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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