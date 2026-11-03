Hatay İl Müftülüğü 2027 Hac Organizasyonu için 30-31 Ekim'de mülakat düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay İl Müftülüğü 2027 Hac Organizasyonu için 30-31 Ekim'de mülakat düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay İl Müftülüğü 2027 Hac Organizasyonu için 30-31 Ekim\'de mülakat düzenledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet'in 2027 Hac Organizasyonu için Hatay İl Müftülüğünde din görevlisi ve kadın irşat görevlisi adaylarına mülakat yapıldı. 30-31 Ekim'deki mülakatta başarılı olan adaylar kutsal topraklarda görev yapacak.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2027 yılı Hac Organizasyonu kapsamında görevlendirilecek din görevlileri ve kadın irşat görevlilerini belirlemek amacıyla Hatay İl Müftülüğünde mülakat gerçekleştirildi.

30-31 Ekim tarihlerinde düzenlenen mülakata, Hatay genelinde görev yapan personel katıldı.

Mülakat komisyonunda Hac ve Umre Eğitim Daire Başkanı Remziye Köroğlu ile İl Müftü Yardımcıları Hasan Fındık ve Hüseyin Ortaç yer aldı.

Mülakat sonucunda başarılı olan adaylar, 2027 yılı Hac Organizasyonu kapsamında kutsal topraklarda din görevlisi ve kadın irşat görevlisi olarak görev yapacak.

Kaynak: İHA
GüncelHatayYaşamYerelHacSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan olay sözler Şampiyonluklar el değiştirebilir TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler! Şampiyonluklar el değiştirebilir
Helikopterler havada çarpıştı Korkunç kaza anbean kameraya yansıdı Helikopterler havada çarpıştı! Korkunç kaza anbean kameraya yansıdı
15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm 15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm
Son ankette Özgür Özel’e kötü haber 14 puan birden kaybetti Son ankette Özgür Özel'e kötü haber! 14 puan birden kaybetti
ABD’nin İran’a saldırısı piyasaları vurdu Petrol fırladı ABD'nin İran'a saldırısı piyasaları vurdu! Petrol fırladı
İlk kar için tarih verildi Rusya’dan geliyor, hava buz kesecek İlk kar için tarih verildi! Rusya'dan geliyor, hava buz kesecek
10:51
Trabzonspor’un yıldızı Muhammed Salah’a Türk vatandaşlığı sürprizi
Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah'a Türk vatandaşlığı sürprizi
10:40
Sonu galibiyet olsun Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11’ler belli oldu
Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu
10:25
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu! Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak
10:07
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
10:02
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
09:55
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 11:10:17. #7.12#
SON DAKİKA: Hatay İl Müftülüğü 2027 Hac Organizasyonu için 30-31 Ekim'de mülakat düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android