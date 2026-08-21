Hatay'ın Coğrafi İşaretli Lezzetleri Arttı - Son Dakika
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Hatay'ın Coğrafi İşaretli Lezzetleri Arttı

Hatay\'ın Coğrafi İşaretli Lezzetleri Arttı
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Hatay'da 5 lezzetin tescillenmesiyle coğrafi işaretli ürün sayısı 75'e yükseldi.

Gastronomi şehri Hatay'da yöreye özgü 5 lezzetin tescillenmesiyle birlikte coğrafi işaretli ürün sayısı 75'e yükseldi. Vali Mustafa Masatlı, kentin coğrafi işaretli ürün sayısında Türkiye genelinde 3'üncü sırada yer aldığına dikkat çekerek vatandaşları eşsiz lezzetleri tatmaya Hatay'a davet etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın göreve gelmesiyle birlikte başlayan ihya sürecinde kentin kültürü de unutulmadı. Hatay Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mustafa Örgüt öncülüğünde gastronomi şehrinin lezzetlerinin tescillenmesi için çalışma başlatılmıştı. Yöreye özgü; mercimekli aş, Şam tatlısı, sasiço, helva hattuş ve mortadella yemeği tescillenerek coğrafi işaret aldı. 5 Şubat 2023'te 25 olan yöreye özgü tescilli ürün sayısı ise valiliğin çalışmalarıyla 75'e çıkarıldı. Tescillenen coğrafi işaretli lezzetler, Antakya ilçesi Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen programla tanıtıldı.

Vali Mustafa Masatlı, kentin UNESCO tarafından tescillenmiş bir gastronomi şehri olduğuna dikkat çekerek, "5 Şubat 2023'te 25 coğrafi işarete sahip bir il iken, bugün itibarıyla 5 coğrafi işareti daha şehrimize tescil ettirerek 75 coğrafi işarete ulaşmış olduk. 5 Şubat'ta Türkiye'de 25'incisiydik, bugün ise Türkiye üçüncüsüyüz. Devam eden müracaatlarımız ve tescil bekleyen ürünlerimiz var. İnşallah onları da takip edip hedefimiz Türkiye birinciliği. Bu kadim şehri Türkiye birincisi haline getirmektir. Hatay UNESCO tarafından tescil edilen bir gastronomi şehridir. Şehrimizi bir sonraki kuşaklara taşırken gem buradaki lezzetleri, hem toprağımızın bereketini hem de annelerimizin, ninelerimizin el yordamıyla yapmış olduğu lezzetleri dünya lezzetleri arasına taşımak için tescil ediyoruz. Bu lezzetlerimizi yerel ekonominin güçlenmesinde ve dünya gastronomi mirasına katmak yönünde çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.

Vatandaşları, Hatay'ın eşsiz lezzetlerini tatmak için kente davet eden Vali Masatlı, "6 Şubat asırların felaketinden sonra yeniden ihya, inşa ve imar edilerek Anka Kuşu misali yeniden küllerinden doğan Hatay'ımızı görmeye ve kentimizdeki eşsiz lezzeteri tatmaya herkesi davet ediyoruz. Başta insanlarımız olmak üzere dünyanın bütün coğrafyalarından bütün insanlarımızı Hatay'ımıza bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Gastronomi, Kültür, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'ın Coğrafi İşaretli Lezzetleri Arttı - Son Dakika

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