Hatay'ın Coğrafi İşaretli Ürünleri 64'e Yükseldi

23.04.2026 09:13
Hatay'da 7 yeni lezzetle coğrafi işaretli ürün sayısı 64 oldu, Türkiye genelinde 3. sırada yer aldı.

Gastronomi şehri Hatay'da yöreye özgü 7 lezzetin tescillenmesiyle birlikte Coğrafi İşaretli ürün sayısı 64'e yükseldi. Vali Mustafa Masatlı, Hatay'ın Coğrafi İşaretli ürün sayısında Türkiye genelinde 3.sırada yer aldığına dikkat çekerek 56 ürününde tescil sürecinin devam ettiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın göreve gelmesiyle birlikte başlayan ihya sürecinde kentin kültürü de unutulmadı. Hatay Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mustafa Örgüt öncülüğünde gastronomi şehrinin lezzetlerinin tescillenmesi için çalışma başlatıldı. Bölgeye özgü olan; tepsi kebabı, abugannuş, mahluta çorbası, yoğurtlu kebap, sarma içi, haydari ve haytalı, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenerek coğrafi işaret verildi. Yöreye özgü tescilli ürün sayısı 5 Şubat 2023 tarihinde 25'iken Hatay Valiliğinin çalışmalarıyla tescilli ürün sayısı 64'e çıkarıldı. Tescillenen coğrafi işaretli lezzetler, Antakya ilçesi Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen programla tanıtıldı.

"6 Şubat öncesinde 25 olan coğrafi işaret sayımızı bugün itibarıyla 64'e yükseltmiş bulunuyoruz"

Hatay'ın Coğrafi işaretli ürün sayısında 64'le Türkiye genelinde 3.sırada olduğunu belirten Vali Masatlı, "Kadim tarihi, eşsiz kültürü ve zengin mutfağıyla Hatay, hem Türkiye'nin hem de dünyanın önde gelen şehirlerinden biridir. Bu bakımdan biz burada tarihi ve kültürel mirasımızı yaşatırken, kendimize ait değerleri de tescillememiz gerekiyordu. Asrın felaketinin ardından şehrimizde yoğun bir ihya, inşa ve imar süreci başlamıştır. Bu çalışmalar devam ederken, aynı zamanda Hataylıların emeği ve üretiiyle ortaya çıkan birçok ürünün kayıt altına alınması ve tescillenmesi gerekiyordu. Bizde bu anlayışla hareket ederek, 6 Şubat öncesinde 25 olan coğrafi işaret sayımızı bugün itibarıyla 64'e yükseltmiş bulunuyoruz. Türkiye genelinde 24'üncü sıradayken, bugün 3'üncü sıraya yükselmiş durumdayız. Ayrıca, halihazırda 56 coğrafi işaretimiz de tescil sürecinde bulunmaktadır. Bu bir meseledir, çünkü bu coğrafyada üretilen ürünlerin hem menşeini hem mahrecini tescilleyip, aynı zamanda tüm dünyaya duyurmamız gerekir. Bu aynı zamanda emeğin korunması ve üretilen değerlerin hak ettiği karşılığı bulması anlamına gelmektedir. Biz de bu kapsamda, zengin kültürü ve farklı inançların bir arada yaşadığı kadim tarihiyle Hatay'ı her yönüyle bir marka şehir haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tescillenen bu yedi coğrafi işaretin, başta Hatay olmak üzere Türkiye ve dünya gastronomisine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kentte yaşayan insanların coğrafi işareti alınan ürünler karşısında şaşkınlık yaşadığını belirten Vali Masatlı, "Bu gün tescil aldığımız ürünlerden özellikle tepsi kebabı, abagannuş, haytalımızla ilgili insanlarımızda şaşkın çünkü bunlar bizimdi tescilli değil mi diye soruyorlar. Biz insanlarımızın beklentilerini de bu noktada karşılamış olduk. Şehrimiz 6 Şubat'tan sonra yeni Hatay oluyor, yeni Hatay'da Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi. Dünyanın da marka şehirleri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

