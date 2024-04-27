Hatay'ın Defne ilçesinde kuduz hastalığı riski: Sahipsiz köpeklerle kovalamaca - Son Dakika
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Hatay'ın Defne ilçesinde kuduz hastalığı riski: Sahipsiz köpeklerle kovalamaca

Hatay\'ın Defne ilçesinde kuduz hastalığı riski: Sahipsiz köpeklerle kovalamaca

Hatay'ın Defne ilçesinde Meydancık ve Güneysöğüt mahalleleri kuduz hastalığı riski nedeniyle karantina altına alındı. Defne Belediyesi ekipleri, sahipsiz köpekleri yakalamak için çalışmalara başladı.

27.04.2024 15:41  Güncelleme: 15:49
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Hatay'ın Defne ilçesinde 2 mahallenin kuduz hastalığı risk alanı olarak ilan edilmesinin ardından bölgeye tabelalar asılarak, ekipler tarafından çalışmalara başlandı. Bölgede çalışmalarını yürüten Defne Belediyesi ekipleriyle başıboş sahipsiz köpekler arasında yakalanan kovalamacaysa kameraya yansıdı.

Defne ilçesi Meydancık Mahallesi'nde 22 Nisan tarihinde hayvan çiftliğindeki büyükbaş hayvanlara saldıran sahipsiz köpek, belediye ekipleri tarafından yakalanarak müşahedeye alınmıştı. Müşahede altına alınan köpeğin 23 Nisan tarihinde kuduz şüphesiyle ölmesi üzerine Defne İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan numune Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmişti. Köpekten alınan numuneye yapılan analiz sonucuna göre hayvanda 'kuduz hastalığı' tespit edildi.

Bu durum üzerine toplanan İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu bazı kararlar almıştı. Kararlar doğrultusunda; Meydancık ve Güneysöğüt mahallelerinin karantina altına alınmasına ve komşu mahalleler olan Tavla, Koçören, Hancağız ve Hüseyinli mahallerinin ise gözetim bölgesi olarak takip edileceği açıklanmıştı. Kuduz riskli alanı içerisindeki bölgeye hayvan giriş çıkışının yasaklanmasının yanı sıra başıboş sahipsiz hayvanların ekiplerin toplanarak, aşılanmasına ve hastalık sönüşü yapılıncaya kadar bakım evlerinde tutulmalarına karar verildi. İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararları doğrultusunda günün ilk saatlerinden itibaren çalışmaya başlayan Defne Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, karantina bölgesine uyarıcı tabelalar astı. Defne İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sahipli hayvanların aşılamasını yaparken bir yandan da çiftlik sahiplerini kuduz hastalığı konusunda uyardılar.

Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, karantina bölgesine gelerek veteriner işleri müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara eşlik etti. Açık alanları dezenfekte eden Defne Belediyesi ekipleri, sahipsiz başıboş hayvanları yakalamak için de çalışmalara başladı. Ekipler ve sokak hayvanları arasında geçen kovalamacaysa kameralara yansıdı. Defne Belediyesi zabıta ekipleri de bölgeyi gezerek vatandaşlara kuduz hastalığına karşı uyarılarda bulundular.

Belediye Başkanı Özgün, kuduz hastalığının önemsenmesi gereken bir hastalık olduğuna değinerek, "İlçemizde bulunan Meydancık Mahallesi'nde kuduz vakasına rastlanıldı. Kuduz vakasının ilk olarak ihbarı geldi, laboratuvar analizlerinin ardından ölen hayvana kuduz teşhisi konuldu. Kısa sürede İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu toplandı ve gerekli tedbirler alındı. Belediye ekiplerimiz dezenfeksiyon işlemlerini yapıyorlar, kaymakamlığımızla beraber uyarı levhalarını da taktık. Belirli bir karantina bölgesi oluşturduk. Kuduz vakası ciddi bir vaka önemsenmesi gerekiyor. Biz de bütün tedbirleri hiç aksatmadan, ihmal etmeden alıyoruz. Hayvan severler merak etmesinler, ben de hayvan dostu bir belediye başkanıyım. Hiç kimsenin bu konuda bir tereddüdü olmasın, hayvanlarımıza eziyet edilmemesi konusunda gerekli tedbirleri alıyoruz. Hem halk sağlığını korumak hem de hayvan haklarını korumak zorundayız. Belediye ekiplerimiz durmadan çalışıyor" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'ın Defne ilçesinde kuduz hastalığı riski: Sahipsiz köpeklerle kovalamaca - Son Dakika

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