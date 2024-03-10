Hatay\'ın Payas ilçesinde inşa edilen afet konutları için ön sözleşme imzalandı

Hatay'ın Payas ilçesinde inşa edilen afet konutları için ön sözleşme belgesini imzalayan Bahattin Uyar, yeni yuvasında yaşayacağı güzel günler için heyecanlanıyor.
Asrın felaketinde en çok hasara uğrayan Hatay'da, binlerce konut yerle bir olmuştu. Deprem bölgesinin yeniden ihya olması için TOKİ tarafından afet konutlarının yapımına hızla başlanmıştı. Hatay'ın Payas ilçesinde 1 Mart 2023 yılında başlayan TOKİ konutlarının inşası 1 Kasım 2023 yılında tamamlanmıştı. Payas ilçesindeki TOKİ Konutları 1. Etap Kura çekimi Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde 3 Şubat tarihinde çekilmişti. Kura çekiminin ardında hak sahipleri, ön sözleşmeyi imzalamaya başladılar. Payas'ın İstiklal Mahallesi'nde depreme yakalanan ve 72 yaşında olan Bahattin Uyar, 3 Şubat'ta gerçekleştirilen kura çekiminde ev sahipliği hakkını kazandı. Yeni yapılan evinde 3 çocuğuyla oturmak için sabırsızlanan afetzede Uyar, TOKİ konutları için ön sözleşme belgelerini imzaladı. En kısa zamanda yeni evinde yaşayacak olan Can, yeni evinde hatıralar ve komşular biriktirmek için sabırsızlanıyor.
"Bir yıl sürmeden evlerimizi bitirdiler"
6 Şubat depremlerinde çok kötü şeyler olduğunu ifade eden afetzede Bahattin Uyar, "Bizim 5 dairemiz vardı ama hepsi yıkıldı. Her şey yerle bir oldu ama bize bir şey olmadı. Yeni yapılan evler çok güzel. Allah, Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Mükemmel bir ev yaptılar. Odaları gezdik. Her yeri gezdik. Allah'ıma binlerce şükürler olsun ki böyle bir evim oldu. 1 yıl sürmeden evlerimizi bitirdiler. Bunu yapmak kolay değil. Boş konuşanlara bakma, sen yapanlara bak" ifadelerini kullandı. - HATAY
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