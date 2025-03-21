Hatay Seyir Terasında Temizlik Çalışmaları Yapıldı

Seyir terasında gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında torbalarca çöp toplandı

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından seyir terası mevkiinde gerçekleştirilen temizlik çalışmasında torbalarca çöp toplandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), şehrin yeniden yapılanma sürecinde temizlik faaliyetlerine devam ediyor. HBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, doğayı ve su kaynaklarını korumak amacıyla il genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, çalışmalar kapsamında Defne ilçesi Harbiye Mahallesinde Döver Seyir Terasında çevre kirliliğine sebep olan çöpleri toplayarak bertaraf etti. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda torbalarca çöp toplanması dikkat çekti.

Yetkililer, her türlü çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla temizlik çalışmalarının düzenli olarak devam ettiğini belirtti.