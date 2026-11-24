Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya'da 6 Şubat depremleri ve devamındaki depremlerin ardından yürütülen yeniden ihya, inşa ve imar çalışmaları kapsamında Haraparası Mahallesi'nde yapımı devam eden iş yerlerini inceledi.

Tarihi Kent Merkezi Projesi doğrultusunda sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Masatlı; yetkililerden iş yerlerinin mevcut durumu, fiziki gerçekleşme seviyesi ve yapım süreci hakkında bilgi aldı.

Yapımı devam eden iş yerlerini gezen Masatlı, tarihi kent merkezinin yeniden canlandırılması ve ticari hayatın güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Masatlı, Haraparası'ndaki yapım sürecinin geldiği aşamayı yerinde takip etti.