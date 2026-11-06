Hatay Valisi Masatlı, Arsuz Sosyal Hizmet Merkezi\'nin yeni binasını inceledi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Arsuz Sosyal Hizmet Merkezi'nin yeni hizmet binasını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Hizmet binasını gezen Masatlı, merkezin fiziki imkanları ve çalışma alanlarını inceledi. Masatlı, sosyal hizmetlerin daha etkin, erişilebilir ve nitelikli şekilde sunulmasının önemine dikkat çekti.

Toplumun her kesimine ulaşan ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin güçlü bir kurumsal yapı içerisinde sürdürülmesi gerektiğini belirten Masatlı, merkezde görev yapan personelle de bir araya geldi.

Masatlı, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla görev yapan personele çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.