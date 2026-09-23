Hatay Valisi Masatlı, KOM Başkanlığı'na atanan Rüştü Yılmaz için veda yemeği verdi - Son Dakika
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Hatay Valisi Masatlı, KOM Başkanlığı'na atanan Rüştü Yılmaz için veda yemeği verdi

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Hatay Valisi Masatlı, KOM Başkanlığı\'na atanan Rüştü Yılmaz için veda yemeği verdi
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, KOM Başkanlığı'na atanan Rüştü Yılmaz onuruna düzenlenen veda yemeğine katıldı. Yemekte Yılmaz'ın Hatay'daki hizmetleri ve deprem sonrası Emniyet Teşkilatı'nın çalışmaları değerlendirildi, Masatlı teşekkür etti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, Hatay İl Emniyet Müdürü olarak görev yaparken Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı görevine atanan Rüştü Yılmaz onuruna düzenlenen veda yemeğine katıldı.

Programa Hatay il protokolü ve eşleri de katılırken, Yılmaz'ın Hatay'da görev yaptığı süre boyunca kentteki huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları değerlendirildi. Programda ayrıca 6 Şubat depremleri ve sonrasında Emniyet Teşkilatı tarafından yürütülen çalışmalardaki gayretine değinildi.

Vali Mustafa Masatlı, Yılmaz'ın Hatay'da görev yaptığı süre içerisinde sunduğu hizmetler ile kurumlar arasındaki koordinasyona sağladığı katkılar dolayısıyla teşekkür etti.

Yılmaz'ın Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı görevine atanmasının ardından düzenlenen programda, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hatay Valisi Masatlı, KOM Başkanlığı'na atanan Rüştü Yılmaz için veda yemeği verdi - Son Dakika
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