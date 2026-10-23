Hatay Valisi Masatlı, Payas'ta yapımı süren jandarma hizmet binasını gezdi - Son Dakika
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Hatay Valisi Masatlı, Payas'ta yapımı süren jandarma hizmet binasını gezdi

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Hatay Valisi Masatlı, Payas\'ta yapımı süren jandarma hizmet binasını gezdi
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Payas'ta yapımı süren jandarma hizmet binasında inceleme yaptı. Yetkililerden bilgi alan Masatlı'nın incelediği binanın tamamlanmasıyla jandarma hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi ve güvenlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Payas ilçesinde yapımı devam eden ilçe jandarma komutanlığı hizmet binasında incelemelerde bulundu.

İnşaat alanını gezen Vali Masatlı, yetkililerden çalışmaların son durumu ve yapım süreci hakkında bilgi aldı.

Yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla jandarma teşkilatının hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi ve güvenlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: İHA
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