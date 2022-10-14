Hatay yerel haberi | Hatay'da öğrenci servisleri denetlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay yerel haberi | Hatay'da öğrenci servisleri denetlendi

14.10.2022 10:00
Hatay yerel haberi | Hatay'da öğrenci servisleri denetlendi

Hatay yerel haberi: Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı trafik zabıta ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetimlerde bulundu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı trafik zabıta ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetimlerde bulundu.

Trafik zabıta ekipleri, "Paydaş Kurumlarla Birlikte Planlı Müşterek Denetim" çalışmasında Jandarma Trafik Timi ile birlikte öğrenci servislerine ve sürücülerine yönelik denetim yaptı.

İskenderun'a bağlı Denizciler Mahallesi'nde yapılan denetimlerde, güzergah, çalışma izin belgesi ve sürücü belgesi gibi hususlar kontrol edildi.

Trafik ve yolcu güvenliğini sağlamak adına emniyet kemeri kontrolü yapan zabıta ekipleri, belirlenen kapasitenin üzerinde yolcu bulundurmamaları noktasında sürücüleri uyardı.

İlkokul öğrencilerini taşıyan servis araçları için rehber personelin bulundurulması gerektiğini hatırlatan ekipler, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı. - HATAY

YORUMLAR
500
Hatay'ın Samandağ Belediye'sine silahlı saldırı düzenlendi! Can kaybı yaşanmadı Hatay'ın Samandağ Belediye'sine silahlı saldırı düzenlendi! Can kaybı yaşanmadı Hatay haber | Hatay'da 1 ton 450 kilogram sahte içki ele geçirildi Hatay haber | Hatay'da 1 ton 450 kilogram sahte içki ele geçirildi
Kaynak: İHA

Jandarma, Zabıta, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay yerel haberi | Hatay'da öğrenci servisleri denetlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret sözleri: Bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlık içerisindeyiz
12:03 Aziz Yıldırım'dan İYİ Parti'den milletvekili olacağı iddialarına yanıt geldi
11:42 Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde gole doydu! Sarı lacivertliler, Avrupa ve Süper Lig'de attığı gol sayılarıyla dikkat çekiyor
11:35 Yıllar sonra Dilan Çıtak'ın düğününde ortaya çıktı! İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızlarının son hali...
11:30 HDP'li vekilleri taşıyan minibüsün çaptığı taksinin sürücüsü hayatını kaybetti
11:18 İddianame kabul edildi! HDP'li Semra Güzel hakkında 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor
11:13 Temsilcilerimiz tarihi başarısından sonra Türkiye, Avrupa'nın ilk dört ülkesi arasına girdi
11:08 Yükselişe geçen gram altın 995 liradan satılıyor
10:58 MasterChef Türkiye'de Fatma Nur'dan, kendisini eleme adayı yapan Burak Kaya'ya sert tepki: Şov yapıyorsun ve bu çok samimiyetsiz
10:51 Güne yükselişle başlayan dolar 18,59 liradan alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 12:20:59. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay yerel haberi | Hatay'da öğrenci servisleri denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement