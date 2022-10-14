İskenderun 'a bağlı Denizciler Mahallesi'nde yapılan denetimlerde, güzergah, çalışma izin belgesi ve sürücü belgesi gibi hususlar kontrol edildi.

Trafik zabıta ekipleri, "Paydaş Kurumlarla Birlikte Planlı Müşterek Denetim" çalışmasında Jandarma Trafik Timi ile birlikte öğrenci servislerine ve sürücülerine yönelik denetim yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Hatay yerel haberi | Hatay'da öğrenci servisleri denetlendi - Son Dakika

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