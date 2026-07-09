Hatay'da eşini darbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da eşini darbeden zanlı tutuklandı

Hatay\'da eşini darbeden zanlı tutuklandı
09.07.2026 09:46
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde resmi nikahlı eşi S.Y.'yi çocuklarının gözü önünde darbettiği ve bıçakla korkuttuğu belirlenen H.Y., polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde resmi nikahlı eşi S.Y.'yi darbettiği ve olay sırasında mağduru korkutmak amacıyla bıçak kullandığı belirlenen H.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 7 Temmuz 2026 tarihinde Kırıkhan ilçesinde meydana gelen aile içi şiddet olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli H.Y. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

EŞİNİ DARBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, H.Y.'nin resmi nikahlı eşi S.Y.'yi darbettiği belirlendi. Olay sırasında şüphelinin mağduru korkutmak amacıyla bıçak kullandığı da tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan H.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye çıkarılan H.Y., mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

OLAY CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIMIŞTI

Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki konteyner kentte yaşayan üç çocuklu aile arasında çıkan tartışmanın kısa sürede şiddete dönüştüğü iddia edilmişti. H.Y.'nin eşi S.Y.'yi çocuklarının gözü önünde yere yatırarak darbettiği ve elindeki bıçakla korkuttuğu öne sürülmüştü. Çevredeki vatandaşların tepki gösterdiği olay cep telefonu kamerasına yansımış, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri harekete geçerek şüpheliyi gözaltına almıştı.

Haber: Hüseyin Zorkun

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