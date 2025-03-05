Hataylı asker, 4 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından 38 yıl sonra şehit sayıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hataylı asker, 4 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından 38 yıl sonra şehit sayıldı

Hataylı asker, 4 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından 38 yıl sonra şehit sayıldı

HATAY (İHA) –Muş'ta vatani görevini yaptığı esnada 1986 yılında hayatını kaybeden Hataylı Piyade Er Ahmet Eskiocak, ailesinin başlattığı hukuk mücadelesi sonrası 38 yıl sonra şehit sayıldı.

05.03.2025 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HATAY (İHA) – Muş'ta vatani görevini yaptığı esnada 1986 yılında hayatını kaybeden Hataylı Piyade Er Ahmet Eskiocak, ailesinin başlattığı hukuk mücadelesi sonrası 38 yıl sonra şehit sayıldı.

Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşayan Piyade Er Ahmet Eskiocak, 1986 yılında vatani görevi için acemi birliğini Balıkesir'de yaptıktan sonra usta birliği için Muş'a gitti. Eskiocak, Muş'ta 2 ay görev yaptıktan sonra 10 Kasım 1986 yılında rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybetmesinin ardından şehit sayılmayan Piyade Er Eskiocak'in ailesi 2020 yılında durumu yargıya taşıyarak şehadet belgesi alabilmek için hukuki süreci başlattı. Yıllardır şehit olarak sayılmayan Piyade Er Eskiocak, 4 yıl süren hukuki sürecin ardından mahkeme kararıyla şehit olarak sayıldı. Ağabeyinin şehit sayılmasıyla birlikte buruk sevinç yaşadıklarını ifade eden Ali Eskiocak, yetkililerden ağabeyinin mezarının şehit mezarı olarak düzenlenmesini istedi. Hatay Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği temsilcisi Abdullah Dağ da aileyi ziyaret ederek buruk sevince ortak oldu.

"Şehitlik belgesini almamızla birlikte içimizde buruk bir sevinç var"

Ağabeyinin mezarının şehit mezarı olarak düzenlenmesini isteyen Ali Eskiocak, içlerinde buruk sevinç olduğunu ifade ederek "Abim yıllardan beri restoranda çalışıyordu. Abim askere gidince ben o zamanlar küçüktüm. 1986 yılında askere gitti, acemi birliğinden sonra usta birliğine geçtikten 2 ay sonra vefat etti. Biz çok küçükken vefat ettiği için tanıyamadık. 10 Kasım 1986 yılında 20 yaşındayken vefat etti. Küçük olduğumuz pek fazla bir şey bilmiyorduk. O zamanlar şehit olarak kabul edilmiyordu, şehitlik belgesi yoktu. Belirli bir zamandan sonra şehit olarak kabul edildi. Abim 6 aydır şehit olarak kabul edildi. Abimin şehit sayılması için 4 yıl hukuki süreç sürdü. Abimin mezarının şehit mezarı olarak düzenlenmesini olmasını istiyoruz. Abim askerliğini acemi birliğini Balıkesir'de yaptı. Usta birliğini ise Muş ilinde yaptı. Muş'ta 2 yıl askerlik yaptıktan sonra rahatsızlandı ve vefat etti. Abimi çok özlüyorum. Şehitlik belgesini almamızla birlikte içimizde buruk bir sevinç var" dedi.

"Oğlumu çok özlüyorum"

38 yıl sonra şehit sayılan oğlunun mezarına her cuma günü ziyarete giden anne Latife Eskiocak ise, "Oğlumu çok özlüyorum. Oğlum çok akıllı ve beyefendi biriydi, kimseye zararı yoktu. Bu mahallede herkes severdi. İçimizde bir burukluk var. Oğlum sanki dün ölmüş gibi hissediyorum. Oğlum nişan takmamıştı. Askerliğini yaptıktan sonra nişanlanmayı düşünüyordu. Oğlumun mezarına her cuma gidiyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Piyade, Hukuk, hatay, Yerel, Muş, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hataylı asker, 4 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından 38 yıl sonra şehit sayıldı - Son Dakika


13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
12:05 Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor “Ruhum geride kaldı“ sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor! "Ruhum geride kaldı" sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
19:38 Bitcoin’de panik satışı başladı Yatırımcılar ne yapmalı Bitcoin'de panik satışı başladı! Yatırımcılar ne yapmalı?
19:32 AK Partili Metiner: Suat Toktaş’ın serbest bırakılmasına sevindim AK Partili Metiner: Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim
19:17 Trump, Yunanistan’da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat Trump, Yunanistan'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat
19:05 Palmeiras’ın Vítor Roque transferi tarihe geçti Palmeiras'ın Vítor Roque transferi tarihe geçti
19:00 Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump’a minnettarım Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump'a minnettarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 14:22:19. #7.11#
SON DAKİKA: Hataylı asker, 4 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından 38 yıl sonra şehit sayıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.