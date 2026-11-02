Hatipoğlu, Eskişehirspor'a 5-0'lık galibiyet için tebrik mesajı yayımladı

Hatipoğlu, Eskişehirspor'a 5-0'lık galibiyet için tebrik mesajı yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehirspor deplasmanda Gaziemirspor'u 5-0 yendikten sonra AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu kulübü tebrik etti. Mesajında futbolculara, teknik heyete ve taraftara teşekkür eden Hatipoğlu, 'Bu şehir arkanızda, bu taraftar sizinle' ifadesini kullandı.
AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, deplasmanda Gaziemirspor'u 5-0 mağlup eden Eskişehirspor'u yayımladığı mesajla tebrik etti.
AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Gaziemirspor deplasmanında 5-0 galip gelen Eskişehirspor'u kutlayarak, "Bu şehir arkanızda, bu taraftar sizinle" mesajını paylaştı. Maçın ardından duyduğu memnuniyeti dile getiren Hatipoğlu, kulübe ve taraftarlara şu sözlerle destek verdi:
"Helal olsun Eskişehirspor! 5-0'lık bu güzel galibiyetle yine göğsümüzü kabarttınız. Sahada mücadele eden futbolcularımıza, teknik heyetimize ve yüreği Eskişehirspor için atan büyük taraftarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bu şehir arkanızda, bu taraftar sizinle! Eskişehirspor'umuzun olduğu her yerde desteğimiz de inancımız da tam. Birlikte başaracağız!"
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