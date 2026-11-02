Hatipoğlu, Eskişehirspor'a 5-0'lık galibiyet için tebrik mesajı yayımladı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, deplasmanda Gaziemirspor'u 5-0 mağlup eden Eskişehirspor'u yayımladığı mesajla tebrik etti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Gaziemirspor deplasmanında 5-0 galip gelen Eskişehirspor'u kutlayarak, "Bu şehir arkanızda, bu taraftar sizinle" mesajını paylaştı. Maçın ardından duyduğu memnuniyeti dile getiren Hatipoğlu, kulübe ve taraftarlara şu sözlerle destek verdi:

"Helal olsun Eskişehirspor! 5-0'lık bu güzel galibiyetle yine göğsümüzü kabarttınız. Sahada mücadele eden futbolcularımıza, teknik heyetimize ve yüreği Eskişehirspor için atan büyük taraftarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bu şehir arkanızda, bu taraftar sizinle! Eskişehirspor'umuzun olduğu her yerde desteğimiz de inancımız da tam. Birlikte başaracağız!"