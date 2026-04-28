HATSU, Akçay isale hattını yenileyerek su kayıplarını azaltıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), Samandağ ilçesinin içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla Akçay İçme Suyu Kaynağı İsale Hattı Yenileme Projesini sürdürüyor.

Proje kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan mevcut hat tamamen yenilenirken, toplam 17 kilometrelik yeni içme suyu hattı inşa ediliyor. Çalışmalar doğrultusunda şu ana kadar 4 bin 200 metre uzunluğunda 700'lük çelik boru imalatı tamamlandı.

Akçay Kaynağından saniyede 250 litre su temin edilmesine rağmen eski hatlardaki deformasyon nedeniyle yaklaşık 150 litrelik kısmın kaybolduğu belirtilirken, yenileme çalışmalarıyla su kayıp-kaçak oranının en aza indirilmesi hedefleniyor.

Yenilenen hat sayesinde Samandağ'daki 9 mahalleye daha sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyu ulaştırılması amaçlanıyor. Yetkililer, altyapı yatırımlarının il genelinde aralıksız devam edeceğini bildirdi. - HATAY