Hava muhalefeti nedeniyle İDO, Bursa ve Bandırma hattındaki bazı seferleri iptal etti - Son Dakika
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Hava muhalefeti nedeniyle İDO, Bursa ve Bandırma hattındaki bazı seferleri iptal etti

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İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle İDO, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy saat 08.43 ve 12.30 seferleri ile Bandırma-Yenikapı-Kadıköy saat 15.30 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. İptaller Bursa ve Bandırma hattındaki seferleri kapsıyor.

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle İDO bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), İstanbul'da yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle, Bursa-Armutlu-Yenikapı- Kadıköy saat 08.43 ile 12.30 seferleri ile Bandırma-Yenikapı-Kadıköy saat 15.30 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Kaynak: İHA
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