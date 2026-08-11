Hava Orgeneral Dalkıran Veda Ziyareti

Yüksek Askeri Şüra (YAŞ) kararları doğrultusunda Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanan Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'a veda ziyaretinde bulundu.

Valilik gelişinde Vali Yılmaz tarafından karşılanan Hava Orgeneral Dalkıran, ziyaretin anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Hava Kuvvetleri Komutanlığına getirilen Hava Orgeneral Rafet Dalkıran'ı tebrik ediyor, yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Eskişehir'deki görev süresi boyunca kentteki tüm kurum ve kuruluşlarla uyum ve iş birliği içerisinde çalıştığını vurgulayan Hava Orgeneral Dalkıran ise desteklerinden dolayı Vali Yılmaz'a teşekkür etti.