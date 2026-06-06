Havacılık ve Gençlik Festivali İzmir'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Havacılık ve Gençlik Festivali İzmir'de Coşkuyla Kutlandı

06.06.2026 20:08
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Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen festival, yoğun ilgi gördü.

(İZMİR) - Türk Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 6-7 Haziran günlerinde İzmir'in Çiğli ilçesindeki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen Havacılık ve Gençlik Festivali, öğrenci ve velilerden yoğun ilgi gördü.

Festival kapsamında sergilenen hava araçlarını inceleyen, gösteri uçuşlarını izleyen öğrenci ve veliler, festivale ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Festivale ailesiyle birlikte katılan öğrenci velisi Bayram Topuz, festivali beğendiğini belirterek, "Ailemle birlikte gezmeye geldik. Çok güzel, gurur duyduk. Gösteri uçuşları gayet güzeldi, çok beğendik. Her şey çok güzel. İnşallah daha da güzel olmaya devam edecek. Biz ailece çok mutlu olduk. Her şey gayet başarılı. Başarılı bir mühendislik. Türkiye ile gurur duyuyoruz" dedi.

Bir başka veli Umut Gülmez ise festivalin öğrenciler açısından önemli bir organizasyon olduğunu ifade ederek, "Özellikle eğitim ve çocukları havacılığa özendirmeye yönelik bu tür organizasyonlarımızın olması çok güzel. Her uçak var, çok ayrıntılı. Eğitimler var, çocuklar için ayrı etkinlikler planlanmış. Çok güzel bir organizasyon olmuş. Çok beğendim" diye konuştu.

Havacılığa özel ilgisi olduğunu belirten Gülmez, "Ben havacılığa meraklı bir insan olarak özellikle yeni teknolojiler; ANKA, Kızılelma, roket sistemleri ve uçakları canlı görmek, yakından incelemek, birebir konuşabilmek etkileyiciydi. Havacılıkla ilgili bazı sorularım vardı. Bunları pilotlardan öğrenebilmek ve onlarla birebir iletişim kurabilmek çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

115'İNCİ YILDA ÇOK DAHA GELİŞMİŞ

Festivali ailesiyle birlikte gezen öğrenci velisi Levent Yılmaz da etkinliğin kendisini gururlandırdığını belirterek, "Çok gururlandık. Türk milletinin bir mensubu olarak ülke sınırlarının güvenliğinin garanti edildiğini gözlerimizle görmek açısından önemliydi. Ben daha önce Hava Kuvvetleri'nin 100. yıl etkinliklerine de katılmıştım. Güzel bir tesadüf oldu. Aradan geçen 15 yılda çok daha gelişmiş olarak gördüm" dedi.

Özellikle insansız hava araçlarının dikkatini çektiğini söyleyen Yılmaz, "Özellikle insansız hava araçları beni çok etkiledi. Diğerleri daha önce de bildiğimiz, envanterde olan uçaklar. Ancak Kızılelma ve diğerlerini ilk kez gördüm" diye konuştu.

Çocukların bu tür organizasyonlarla havacılığa ve milli değerlere ilgi duyabileceğini ifade eden Yılmaz, "Oğlum henüz 6 yaşında. Bilinçli olmasa da imaj olarak kafasında böyle bir şeyi hayal ediyor olması bu organizasyonu düzenleyenler açısından da takdire şayan bir durum. Çocuk bugün anlamasa bile ileride belki pilot olacak, belki milli duygularının gelişmesine katkı sağlayacak. Doğrudan olmasa da dolaylı olarak mutlaka etkisi olacak. Çocukların bunları görmesi çok önemli. Zaten etkinlik de gençlere ve çocuklara yönelik hazırlanmış. Bunun doğru bir strateji olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

GÖSTERİLER ETKİLEYİCİ

Üniversitesi öğrencisi Aynur Ulubaş ise festivalin kendisini etkilediğini belirterek, "Burası çok güzel. Özellikle uçakların tanıtımı bizi çok etkiledi. Milli duygularımız kabardı. Çok keyifliydi. Türk Yıldızları'nı izledik. Gösterileri etkileyiciydi. Bu gösterilerin çok uzun çalışmalar sonucunda ortaya çıktığını biliyoruz. En çok beni etkileyen de bu oldu" dedi.

Okan Aktaş da organizasyonun başarılı şekilde hazırlandığını belirterek, "Organizasyon güzel hazırlanmış. Bu çok hoşumuza gitti. Çocuğumla birlikte geldim ve çok memnun kaldık" diye konuştu.

HÜRJET VE SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NEFES KESTİ

Öte yandan festivalde gerçekleştirilen Mehteran gösterisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan uçakların geçişi, HÜRJET gösteri uçuşu ve SOLOTÜRK gösterisi de öğrenci ve veliler tarafından ilgiyle takip edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Havacılık ve Gençlik Festivali İzmir'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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