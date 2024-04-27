Havaların ısınmasıyla küçükbaş hayvanlar meralara çıkmaya başladı - Son Dakika
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Yerel

Havaların ısınmasıyla küçükbaş hayvanlar meralara çıkmaya başladı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde uzun yıllardır çobanlık yapan Necati Meşe, havaların ısınmasıyla birlikte mera alanlarında küçükbaş hayvanları otlatmaya başladı. Okuma-yazma bilmeyen ve hayatının büyük kısmını mera alanlarında geçiren Meşe, çobanlıktan kazandığı paranın 15 bin lira civarında olduğunu söyledi. Meşe, çobanlık işinin zor olduğunu belirterek, günlük rutinlerini anlattı ve maaşının 15 bin lira olduğunu ifade etti.

27.04.2024 20:09
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Havaların ısınmasıyla küçükbaş hayvanlar meralara çıkmaya başladı

Yılların çobanı Meşe, "Maaşım taş çatlasa 15 bin lira"

BOLU - Bolu'da okuma-yazma bilmeyen ve hayatının büyük kısmını mera alanlarında geçiren Necati Meşe, çobanlıktan kazandığı paranın 15 bin lira civarında olduğunu söyledi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde uzun yıllardır çobanlık yapan 63 yaşındaki Necati Meşe, havaların ısınmasıyla birlikte mera alanlarında küçükbaş hayvanları otlatmaya başladı. Okuma-yazma bilmeyen ve hayatının büyük kısmını mera alanlarında geçiren Necati Meşe, çobanlıktan kazandığı paranın 15 bin lira civarında olduğunu söyledi. Hayvan sahibinin yemek masraflarını karşıladığını belirten Meşe, "Maaşım taş çatlasa 15 bin lira" dedi.

Çobanlık işinin zor olduğunu söyleyen Necati Meşe, "Çobanlık işi zor. 10 yıldır şuan köyden birinin koyunlarına bakıyorum. Okuma-yazma bilmiyorum. Uzun yıllardır çobanlık yapıyorum. Sabahları uyandığımda, ineklere yem yapıyorum, koyunların sularını doldurarak yonca döküyorum. Ondan sonra da koyunları alıp otlağa çıkıyorum. Haziran ayında yaylaya çıkaracağız. Maaşım taş çatlasa 15 bin lira" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Havaların ısınmasıyla küçükbaş hayvanlar meralara çıkmaya başladı - Son Dakika

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