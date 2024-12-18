Havasız Kalan 120 Koyun Telef Oldu

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Siirt'in Eruh ilçesinde, Menal Timurtaş'a ait 120 koyun, gece bırakıldığı çadır ahırda havasız kalarak telef oldu.

İlçede besicilik yapan Menal Timurtaş, sabah saatlerinde girdiği ahırda 120 küçükbaş hayvanının telef olduğunu gördü. Hayvanların ahırda havasız kalması sonucu telef olduğu tespit edildi.

Timurtaş, hayvancılık yaparak geçimini sağladığını, bu nedenle zararının büyük olduğunu söyledi. - SİİRT