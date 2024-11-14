Havran\'da Kış Trafik Önlemleri Görüşüldü

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Balıkesir'in Havran ilçesinde yaklaşan kış ayları öncesinde alınacak trafik önlemleri masaya yatırıldı.

Havran Kaymakamı Enver ÖZDERİN başkanlığında, Kaymakam Adayı Yusuf Emre YİĞİT ve ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla, Kaymakamlık Toplantı salonunda Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Havran'da kış mevsiminde oluşan olumsuz hava koşulları nedeni ile meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek, karayolları ve eğitim açısından başta olmak üzere trafik güvenliğine yönelik diğer olumsuzluklar dikkate alınarak vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla alınacak tedbirler görüşülerek, alınan tedbirlerin ve hazırlıkların yeniden değerlendirilmesi yapıldı. - BALIKESİR