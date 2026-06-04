Havran\'da kurban bayramı sonrası biyogüvenlik önlemi

Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı sonrasındaki olası hastalık risklerine karşı ilçe hayvancılığını korumak amacıyla canlı hayvan pazarında geniş kapsamlı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Balıkesir'in hayvancılık merkezlerinden biri olan Havran ilçesinde, Kurban Bayramı döneminde yaşanan yoğun hayvan hareketliliğinin ardından koruyucu veterinerlik ve halk sağlığı önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimler ve teknik personeller, bayram süresince farklı illerden ve bölgelerden ilçeye getirilen kurbanlık hayvanların ardından biyogüvenlik çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda, ilçede faaliyet gösteren Havran Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı genelinde geniş çaplı bir temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon operasyonu başlatıldı.

Farklı bölgelerden gelen bulaşıcı hastalık riskine karşı önlem

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen teknik saha çalışmaları, Kurban Bayramı sonrasında bölge hayvancılığını tehdit edebilecek olası salgın ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçmeyi hedefliyor. Bayram döneminde pazar alanına giren ve farklı coğrafi bölgelerden sevk edilen hayvanların geride bırakabileceği patojenlere karşı önlem alan ekipler, pazarın tüm açık ve kapalı alanlarını, hayvan padoklarını, yükleme rampalarını ve çevre hatlarını özel formüllü solüsyonlarla titizlikle dezenfekte etti. Yapılan bu koruyucu müdahale ile ilçe hayvancılığının mevcut sağlık statüsünün en üst düzeyde korunması amaçlanıyor.

Dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları periyodik sürecek

Gerçekleştirilen hummalı hijyen çalışması hakkında bilgilendirmede bulunan yetkililer, hayvan pazarlarının bu tür yoğun dönemlerin ardından dezenfekte edilmesinin bölgedeki hayvansal üretim kalitesi ve hayvan sağlığı için kritik önem arz ettiğini belirtti. Havran genelindeki hayvancılık işletmelerinin ve üreticilerin mağdur olmaması adına yürütülen ilaçlama faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından, pazar alanı yeniden steril hale getirilerek kontrol altına alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sahadaki denetim ve periyodik dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - BALIKESİR