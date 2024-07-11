Havran\'da Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

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Balıkesir'in Havran ilçesinde Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşimi Belediye Başkanı Emin Ersoy'un başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Yapılan meclis toplantısında gündem maddeleri okundu ve karara bağlandı. Belediye Başkanı Emin Ersoy "Meclis Üyesi arkadaşlarımıza katılım ve katkılarından dolayı teşekkür ederek alınan kararların İlçemize hayırlı olmasını dilerim"dedi. - BALIKESİR