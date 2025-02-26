Havva Dinçer, Kırşehir\'de Ahilik Beratı aldı

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Kırşehir'de 20 yılı aşkın süredir arıcılıkla uğraşan Havva Dinçer, Türkiye'de arı ürünlerinin kalitesini arttırmak amacıyla yaptığı çalışmalarla Ahilik beratı almaya hak kazandı.

Ticaret Bakanlığı Tarafından Ahilik beratıyla ödüllendirilen Dinçer, şehirde Ahilik Beratı alan ilk kadın girişimci oldu. İstanbul'dan memleketi Kırşehir'e döndükten sonra bal üretimiyle sınırlı kalmayan Dinçer, polen, propolis, apilarnil, arı ekmeği gibi temel arı ürünleri yanı sıra kolonya, çikolata, kozalar macunu, kozmetik ürünlerde geliştirdi. Arıcılığı kadınların da yapmasının mutluluk verici olduğunu aktaran Dinçer, "Arıcılıkla ilgili ön çalışmalar yaptık. Sadece bal olarak düşünülüyor arıcılık ama biz bal dışında aldığımız eğitimlerle de sektörü geliştirdik. Birçok yan ürün gelişimi yaptık. Türkiye'de arı ürünleri yurt dışına kıyasla daha kaliteli. Kadın girişimcilerin olması bizleri mutlu ediyor. Ahilik Beratı alarak gurur duyduk. Arıcılık 1-2 günlük iş değil yılların emeği var" dedi.

Havva Dinçer'in eşi bahri Dinçer ise sadece arıcılık yapmadan üretim metotları geliştirdiklerini ve kozmetik ürünlerinde üniversitelerle ortaklaşa çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. - KIRŞEHİR