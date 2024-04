Havza Belediye Başkanı Murat İkiz İlk Nikahını Kıydı

Yerel

Samsun'un Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, göreve başladıktan sonra ilk nikahını kıydı.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, ilçede özel bir düğün salonunda düzenlenen törende öğretmen Uğur ve Ayşe Sağlam çiftinin kızları Elif İrem Sağlam ile öğretmen İsa ve Yeter Kara'nın oğlu Yusuf Buğra Kara çiftinin nikahını kıyarak mutluluğuna tanıklık etti.

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Havza Belediye Başkanı seçilen Murat İkiz, 5 yıl aradan sonra ilk nikahını kıydı. Elif İrem Sağlam ve Yusuf Buğra Kara'nın nikahlarını kıyan Başkan İkiz, gençlerin mutluluklarına ortak oldu. İkiz mutlu bir birlikteliğin başlangıcına tanıklık etmekten dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek genç çifti ve ailelerini tebrik etti.

Başkan İkiz, ayrıca 5 yılın ardından yeniden bir çiftin mutluluklarına vesile olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "İnşallah bundan önce olduğu gibi bundan sonra da görevimiz süresince her an halkımızın içinde ve her anında yanlarında olacağım. Genç çiftimize mutluluklar diliyor, her iki ailemizi tebrik ediyorum. Allah gençlerimizin mutluluklarını daim eylesin" diye konuştu.

Düğün ve nikah merasimine her iki ailenin yakınları ve davetliler katıldı. - SAMSUN