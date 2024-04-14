Havza Belediye Başkanı Murat İkiz İlk Nikahını Kıydı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz İlk Nikahını Kıydı

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz İlk Nikahını Kıydı

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, göreve başladıktan sonra ilk nikahını kıydı. İlçede düzenlenen törende genç çiftin mutluluğuna tanıklık etti.

14.04.2024 10:23  Güncelleme: 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, göreve başladıktan sonra ilk nikahını kıydı.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, ilçede özel bir düğün salonunda düzenlenen törende öğretmen Uğur ve Ayşe Sağlam çiftinin kızları Elif İrem Sağlam ile öğretmen İsa ve Yeter Kara'nın oğlu Yusuf Buğra Kara çiftinin nikahını kıyarak mutluluğuna tanıklık etti.

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Havza Belediye Başkanı seçilen Murat İkiz, 5 yıl aradan sonra ilk nikahını kıydı. Elif İrem Sağlam ve Yusuf Buğra Kara'nın nikahlarını kıyan Başkan İkiz, gençlerin mutluluklarına ortak oldu. İkiz mutlu bir birlikteliğin başlangıcına tanıklık etmekten dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek genç çifti ve ailelerini tebrik etti.

Başkan İkiz, ayrıca 5 yılın ardından yeniden bir çiftin mutluluklarına vesile olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "İnşallah bundan önce olduğu gibi bundan sonra da görevimiz süresince her an halkımızın içinde ve her anında yanlarında olacağım. Genç çiftimize mutluluklar diliyor, her iki ailemizi tebrik ediyorum. Allah gençlerimizin mutluluklarını daim eylesin" diye konuştu.

Düğün ve nikah merasimine her iki ailenin yakınları ve davetliler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Murat İkiz, Samsun, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Havza Belediye Başkanı Murat İkiz İlk Nikahını Kıydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:19 Muğla’nın Datça ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Muğla'nın Datça ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
09:10 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2021 Yılı Zararı 818,2 Milyar TL Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2021 Yılı Zararı 818,2 Milyar TL
08:54 Teleferik kazasına ilişkin tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün ifadesi ortaya çıktı Teleferik kazasına ilişkin tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı
08:25 İran’ın “Gerçek Vaat“ operasyonu ABD’nin uykularını kaçırdı: İsrail’i yok etmeye çalıştılar İran'ın "Gerçek Vaat" operasyonu ABD'nin uykularını kaçırdı: İsrail'i yok etmeye çalıştılar
07:53 Acil toplanan BMGK’de İran-İsrail tartışması: Batı ülkesine yapılsa intikamdan bahsedersiniz Acil toplanan BMGK'de İran-İsrail tartışması: Batı ülkesine yapılsa intikamdan bahsedersiniz
08:53 Malatya’da otomobille çarpışan otobüs devrildi: 19 yaralı Malatya'da otomobille çarpışan otobüs devrildi: 19 yaralı
08:12 Kırık soda şişesiyle yolcu otobüsünü rehin aldı Kırık soda şişesiyle yolcu otobüsünü rehin aldı
08:09 AK Parti İlçe Başkanı seçim tartışmasında vuruldu AK Parti İlçe Başkanı seçim tartışmasında vuruldu
07:17 Atış poligonunda intihar eden doktorun Bitcoin’de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı Atış poligonunda intihar eden doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı
23:37 CHP lideri Özel’den Mesut Kocagöz’ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz CHP lideri Özel'den Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz
23:16 Amedspor, 1. Lig’e göz kırptı Diyarbakır bayram yerine döndü Amedspor, 1. Lig'e göz kırptı! Diyarbakır bayram yerine döndü
22:31 ’’Bize yakışmadı’’ diyen İsmail Kartal’dan maç sonu yorumu ''Bize yakışmadı'' diyen İsmail Kartal'dan maç sonu yorumu
22:14 Antalya’daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı
22:04 Elazığ’da bir garip olay Cin çarptığını söyleyen 3 kişi sağlık merkezine başvurdu Elazığ'da bir garip olay! Cin çarptığını söyleyen 3 kişi sağlık merkezine başvurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2024 09:31:38. #1.11#
SON DAKİKA: Havza Belediye Başkanı Murat İkiz İlk Nikahını Kıydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement