Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Katlı Mekanik Otoparkı üst katında inşası tamamlanan Havza Belediyesi Cenaze İşleri Gasilhanesi hizmete girdi.

Ayrı ayrı erkek ve bayan cenaze yıkama birimi, iki adet cenaze yakınlarının dinlenme ve bekleme odası, idari bölümü, mescit, 9 cenazelik morg, geniş otoparkı, 2 adet cenaze nakil aracı ve 2'si bayan gassal olmak üzere toplam 6 personeli ile Havza Belediyesi Cenaze İşleri Gasilhanesi hizmet vermeye başladı.

Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Birimine bağlı olarak hizmet vermekte olan Havza Belediyesi Cenaze İşleri Gasilhanesini ziyaret eden Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir burada Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt'tan bilgiler aldı.

Başkan Sebahattin Özdemir, "Daha önce ilçemizde cenaze hizmetlerini vermiş olduğumuz binamızın yerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Katlı Mekanik Otoparkı üst katında inşası tamamlanan Havza Belediyesi Cenaze İşleri Gasilhanesimiz hizmete girdi. Modern gasilhane binamızda çalışmalarımızı tamamladık. Hizmete sunduğumuz gasilhane binamızda cenaze hizmetlerimiz artık daha hızlı bir şekilde veriliyor" dedi.

Başkan Sebahattin Özdemir, "Havza Belediyesi olarak halkımızın her anında yanında ve hizmetindeyiz. Yakınlarını kaybetmiş olan acılı ailelerimizin yanında olmak, merhum ve merhumelerimizi son yolculuğuna uğurlamak adına hizmete aldığımız Havza Belediyesi Cenaze İşleri Gasilhanesimiz ile acılı ailelerimizin yanındayız. Yeni gasilhane binamızın ilçemize kazandırılmasında büyük katkısı ve emeği olan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir'e teşekkür ederim" diye konuştu.

Ziyarette Başkan Özdemir'e AK Parti Havza Kadın Kolları Başkanı Ümran Uğurlu eşlik etti. - SAMSUN