Havza’da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

"19 Eylül Gaziler Günü", Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunulmasıyla başladı.

Havza Gaziler Derneği Başkanı Harun Saat, yaptığı konuşmada 19 Eylül'ün Gaziler Günü olarak kabul edilmesine ilişkin tarihi anlatarak şehit ve gazilerin vatan için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Törenin ardından şehitlik ziyaret edildi. İlçe Müftüsü Cemil Alıcı'nın duasının ardından şehit ve vefat eden gazilerin kabirlerine karanfiller bırakıldı. Kevser Camisi'nde şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için mevlit okutulurken, gazilere yemek ikram edildi.

Programa Havza Kaymakamı Samet Serin, Garnizon Komutanı Üsteğmen Mustafa Demiral, Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çörekçioğlu, Cumhuriyet Savcısı Merve Çelik Tamer, Gaziler Derneği Başkanı Harun Saat, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile gaziler katıldı.