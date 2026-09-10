Havza\'da okul çevrelerine hız kesici kasis yapılacak

Samsun'un Havza ilçesinde öğrencilerin güvenliğinin artırılması ve muhtemel trafik kazalarının önlenmesi amacıyla okul çevrelerinde alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi. Riskli noktalara hız kesici kasis ve benzeri fiziki düzenlemeler yapılması, okul çevrelerinde trafik denetimlerinin artırılması kararlaştırıldı.

Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda Havza Kaymakamı Samet Serin başkanlığında, öğrencilerin güvenliğine yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin artırılması amacıyla işbirliği toplantısı düzenlendi. Toplantıda, ilçe genelinde okul giriş ve çıkış saatlerinde yaya ve araç trafiğinin yoğunlaştığı bölgeler ele alındı. Valilik tarafından ilgili kurumlara gönderilen talimat doğrultusunda, öğrencilerin güvenliğini artırmak ve sürücülerin hızlarını düşürmesini sağlamak amacıyla okul önlerinde gerekli fiziki düzenlemelerin yapılması planlandı.

Yapılacak değerlendirmelerin ardından riskli ve olumsuzlukların yaşandığı belirlenen noktalara hız kesici kasis ve benzeri düzenlemelerin uygulanması sağlanacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve trafik ekipleri tarafından okul çevrelerinde trafik güvenliği, bilgilendirme ve denetim faaliyetleri sürdürülecek.

Kaymakam Serin, toplantının soru-cevap bölümünde okulların ihtiyaç ve eksikliklerine ilişkin talepleri de dinleyerek, gerekli çalışmaların hızlandırılması ve eğitim-öğretim döneminde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için ilgili kurumlara talimat verdi.

Toplantıya Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Biriktir ve okul müdürleri katıldı.