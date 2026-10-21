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Havza’da şehit aileleriyle vefa buluşması

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Havza’da şehit aileleriyle vefa buluşması
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Samsun’un Havza ilçesinde, şehit ailelerine yönelik düzenlenen programda birlik, beraberlik ve vefa mesajları verildi.

Samsun'un Havza ilçesinde, şehit ailelerine yönelik düzenlenen programda birlik, beraberlik ve vefa mesajları verildi.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinesinde, Havza Meslek Yüksekokulu Fizik Tedavi Merkezi'nde gerçekleştirilen "Şehit Ailelerimizle Vefa Buluşması" programında şehit ailelerinin her zaman yanında olunmasının ve şehitlerin emanetlerine sahip çıkılmasının önemine dikkat çekildi.

Havza Kaymakamı Samet Serin, şehit ailelerinin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu belirterek, "Bu vatanın bağımsızlığı, milletimizin huzuru ve geleceğimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Şehitlerimizin bizlere bıraktığı en kıymetli emanetler olan aileleri, her zaman başımızın tacıdır. Onların acısını paylaşmak, ihtiyaçlarında yanlarında olmak ve kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Şehitlerimizin fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmayacak, ailelerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı buluşmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise belediye olarak şehit ailelerinin her zaman yanında olmaya ve onların fedakarlıklarını gelecek nesillere aktarmaya önem verdiklerini ifade ederek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi de şehit aileleriyle bir araya gelmenin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, "Şehit ailelerimiz, milletimizin ortak değerleri ve en kıymetli emanetleridir. Onların yanında olduğumuzu hissettirmek, hatırlarını sormak, ihtiyaçlarını dinlemek ve kendileriyle gönül bağı kurmak sosyal hizmet anlayışımızın önemli bir parçasıdır. Düzenlediğimiz bu buluşmayla yalnızca bir araya gelmeyi değil, aynı zamanda vefa, dayanışma ve kardeşlik duygularımızı güçlendirmeyi amaçladık. Şehitlerimizin fedakarlıkları hiçbir zaman unutulmayacak; ailelerimizin yanında olmak ve onlara destek vermek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Programda şehit aileleriyle yakından ilgilenilirken, yemek ikramının ardından İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafından dua edildi. Programa ayrıca Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ertuğ, Gençlik ilçe Spor Müdürü Mehmet Uyar, emniyet ve jandarma personeli ile şehit yakınları katıldı.

Kaynak: İHA
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