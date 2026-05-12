Havza'da Şiddetli Sel Felaketi

12.05.2026 22:41
Havza'da sağanak yağış sonrası Çayırözü Deresi taştı, birçok ev ve iş yeri su altında kaldı.

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası taşan Çayırözü Deresi, ilçe merkezinde büyük felakete yol açtı. Dere yatağının kapalı bölümlerinde tıkanma yaşanması nedeniyle sel suları cadde ve sokaklara yayıldı, çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini ve evleri su bastı.

Bölgede bugün akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından Çayırözü Deresi taştı. Havza ilçe merkezindeki düşük kotta bulunan meydan, sokak ve caddeler su altında kaldı. Otomobiller sularla sürüklenirken, birçok dükkan ve evi su bastı.

İlçe sakinlerinden Mustafa Niyazi Bulut, ANKA'ya yaptığı açıklamada, ilçede çok büyük maddi zarar meydana geldiğini ancak herhangi bir can kaybı duymadıklarını bildirdi.

Havza'da yaşayan emekli öğretmen Zekeriya Önal ise şunları söyledi:

"Daha önce görülmemiş bir felaketi bugün saat 17.30- 18.30 saatlerinde Havza'da yaşadık. Sel nedeniyle araçların farklı noktalarda bir araya toplanarak adeta hurda yığınına dönüşmüş olarak gördüm. Saat 21.00, sokaklarda yürümek imkansız bir halde. Cadde ve sokaklarda ne ararsan var, ayakkabılar, elbiseler, yiyecek kutu ve kolileri ile yürünmez halde. Böyle bir felaketi Havza'da ilk defa gördüm. Anlatmaya zaman yetmiyor."

Kaynak: ANKA

