Hayat Boyu Öğrenme Haftası İncirliova\'da Başladı

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Aydın'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen törenle başlarken, kursiyerler de el emeği ürünlerini görücüye çıkarttı.

Bireylerin sürekli öğrenmeye teşvik edilmesi ve ömür boyu öğrenme alışkanlığının geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri, İncirliova ilçesinde düzenlenen törenle başladı. Sevgi Yolu üzerinde gerçekleştirilen törende kursiyerler hünerlerini sergiledi. Etkinlikler kapsamında el sanatları, giyim, resim, takı tasarım ve ahşap şekillendirme stantları açıldı. Halk oyunları eğiticisi Tuğba Karacan'ın Arpadere Mahallesi'ndeki kursta, halk oyunu öğrettiği 30 kişilik köy halkının gösterisi ise büyük beğeni topladı. Programda konuşan İncirliova Halk Eğitimi Müdürü Aykut Yiğit; "Sanattan spora, hayatın her alanında yapılan bu hizmetler, bu çalışmalar hiç şüphesiz vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize çok önemli katkılar sunuyor" dedi.

Etkinlik kapsamında açılan stantlarda İncirliova Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler tarafından yapılan el emeği ürünler sergilenirken, kursiyerler de yaptıkları ürünlerini sergiledi. Hayat Boyu Öğrenme Haftası açılış programına, İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, İncirliova Belediye Başkan Vekili Levent Güleçyüz, İncirliova Emniyet Müdürü Taner Emre, İlçe Jandarma Komutanı Müslüm Güçtekin, İlçe Sağlık Müdürü Gülay Elçi ve kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı. - AYDIN