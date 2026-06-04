Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı

Diyarbakır'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kapsamında Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde yıl boyunca hazırlanan el emeği ürünlerin yer aldığı sergi, Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen törenle açıldı.

Serginin açılışına Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, siyasi parti üyeleri, kurum amirleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, şube müdürleri, kurum çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış programında sahne alan arbane ekibi, eserlerle konuklara güzel anlar yaşattı. Program kurdele kesimi ile devam etti ve ardından protokol üyeleri sergiyi gezerek kursiyerler tarafından hazırlanan ürünleri inceledi.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından her yıl Halk Eğitim Merkezleri ve Olgunlaşma Enstitüleri bünyesinde eğitim öğretim yılının başında kursların başladığını, eğitim öğretim yılının sonunda ise sona erdiğini söyledi. Sadoğlu, "Kursların tamamlandığı haftalarda, her yıl haziran ayının ilk haftası Hayat Boyu Öğrenme Şenliği olarak kutlanmakta ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinliklerde, bir yıl boyunca hocalarımızın ve kursiyerlerimizin hazırladığı el emeği, göz nuru eserler halkımızın beğenisine ve ziyaretine sunulmaktadır. 2025-2026 eğitim öğretim yılı Hayat Boyu Öğrenme Şenliğini de bugün burada gerçekleştirmekteyiz. Burada dört merkez ilçemizdeki Halk Eğitim Merkezlerimizin eserleri ile birlikte olgunlaşma enstitümüzün hazırladığı eserler de halkımızın beğenisine sunulmaktadır. Amacımız, yıl boyunca ortaya konulan el emeği, göz nuru eserleri vatandaşlarımızla buluşturmak ve aynı zamanda halk eğitim merkezlerimizde verilen kurslar hakkında bilgi vermektir. İnşallah halkımız bu ziyaretlerden memnun kalır, halk eğitim merkezlerimizin yürüttüğü kurslar ve etkinlikler hakkında bilgi sahibi olur. Kursiyerlerimizin de ortaya koydukları eserleri halkımızın beğenisine sunarak emeklerinin görünür kılınmasından mutluluk duymalarını hedefliyoruz" dedi.

Sergide el sanatlarından giyim tasarımlarına, dekoratif ürünlerden geleneksel el işi çalışmalarına kadar çok sayıda eser ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Etkinlikle, vatandaşların hayat boyu öğrenme faaliyetlerine olan ilgisini artırmasının hedeflendiği belirtildi. - DİYARBAKIR