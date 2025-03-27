Hayat Mücadelesi: Ayşegül Arıcan'ın Zorlu Yaşamı - Son Dakika
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Hayat Mücadelesi: Ayşegül Arıcan'ın Zorlu Yaşamı

55 yaşındaki Ayşegül Arıcan, soğuk havada sokakta çalışarak evinin geçimini sağlıyor.

27.03.2025 15:56
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55 yaşındaki kadının hayat mücadelesi

"Eve ekmek götürmeye çalışıyorum"

BOLU - Bolu'da yaşayan 55 yaşındaki Ayşegül Arıcan, soğuk havaya rağmen sokakta mendil, çorap, patik satıp, tartıcılık yaparak evinin geçimini sağlamaya çalışıyor. Kazancının az olduğunu belirten Arıcan, "Ek gelir sağlamak için apartmanlarda merdiven yıkıyor, temizlik yapıyorum" dedi.

Bulgaristan'dan Bolu'ya evlilik nedeniyle gelen ve eşinden ayrıldıktan sonra yalnız yaşamaya başlayan Ayşegül Arıcan, Aşağı Çarşı'da yaz-kış demeden yere kurduğu küçük tezgahında mendil, çorap, patik satıyor; tartıcılık ve simitçilik yaparak geçimini sağlıyor. Aylık gelirinin çok düşük olduğunu ifade eden Arıcan, ek kazanç sağlamak için apartman temizliği yaptığını, kazandığı parayla ancak temel ihtiyaçlarını karşılayabildiğini söyledi.

"Eve ekmek götürmeye çalışıyorum"

Evinin geçimi için mücadele ettiğini belirten Ayşegül Arıcan, "Ben Bulgaristanlıyım. Burada iş yapıyorum, eve ekmek götürmeye uğraşıyorum. Çorap, bayan çorapları, çocuk patikleri satıyorum. Mendil satıyorum, tartıcılık yapıyorum. Bayramdan sonra da simit satıyorum. İnsanları 5 liraya tartıyorum. Geçimim böyle oluyor" dedi.

"Kimi gün hiç kazanamadığım da oluyor"

Günlük kazancının değişken olduğunu ifade eden Arıcan, "Günlük ne kadar kazandığım belli olmuyor. Kimi gün hiç kazanamadığım da oluyor. Genelde 200-300 lira civarında kazanıyorum. Ek gelir sağlamak için apartmanlara merdiven yıkamaya gidiyorum, temizlik yapıyorum. Geçimimi böyle sağlıyorum. Emekliyim, tekstilden emekliyim. Ama ne fayda, kirada oturuyorum. 6 bin lira kira veriyorum. Doğalgaz, elektrik derken para bitiyor" diye konuştu.

"Çok soğuklarda iş olmuyor"

Soğuk havalarda çalışmanın zorluklarına da değinen Ayşegül Arıcan, "Hava çok soğuk olduğunda dışarı çıkamıyorum. Hasta oluyorum, üşüyorum, boğazlarım ağrıyor. Zaten kar ve soğuk olduğunda vatandaş da gelmiyor, iş olmuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hayat Mücadelesi: Ayşegül Arıcan'ın Zorlu Yaşamı - Son Dakika

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