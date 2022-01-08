Üye Girişi
Hayata ilmek ilmek bağlandı - Son Dakika

Hayata ilmek ilmek bağlandı

08.01.2022 11:33
Hayata ilmek ilmek bağlandı

İzmir'in Buca ilçesinde, 52 yaşındaki ev hanımı Mehtap Özer'in 3 yıl önce teşhisi konulan meme kanseri tedavisinde en büyük yardımcısı el sanatları kursları oldu.

İzmir'in Buca ilçesinde, 52 yaşındaki ev hanımı Mehtap Özer'in 3 yıl önce teşhisi konulan meme kanseri tedavisinde en büyük yardımcısı el sanatları kursları oldu. Hayata ilmek atarak bağlanan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nin kadrolu kursiyeri Özer, "Bu kurslar benim için şifa merkezi oldu. Hastalığımı unuttum" dedi.

2019 yılında meme kanseri teşhisi konan ve aynı dönemlerde Buca'ya taşınan Mehtap Özer (52), Buca Belediyesi ve Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde açılan kurslarla tanıştı. Önce merkezde açılan yemek kurslarına katılan Özer, daha sonra el sanatlarına merak saldı. Örgü oyuncak amigurumi kurslarının müdavimi olan Özer, birbirinden güzel örgü oyuncaklar üretti.

"Burası benim için tam anlamıyla bir şifa merkezi oldu" diyen Mehtap Özer, "Amigurumi yapıyoruz, el sanatları, çanta, kapı süsleri yapıyoruz. 3 yıldır buradaki kurslara geliyorum. O zamanlar kemoterapi görüyordum ama hastalığımı unuttum. Dikişe ve el sanatlarına devam ediyorum. Kursların ücretsiz olması çok güzel. Ayrıca isteyen olursa ürettiğimiz oyuncakların satışını da yapıyoruz, sergilerde paylaşıyoruz" dedi.

Öte yandan, amigurumi kursiyerlerinden Mediha Karaoğlan (44) da, ücretsiz amigurumi kurslarının herkese çok iyi geldiğini belirterek, "Pandemi döneminde evde otururken oyuncaklar örmeye başladım. Büyük bir zevkle yapıyorum. Etrafımdaki çocuklara hediye almıyorum, kendim örüyorum. Gündem olan bütün karakterleri yapabiliyorum. Ördüğüm oyuncakların satışını da yapıyorum. Böylece mutfak masraflarımı karşılıyorum. Aile bütçemize de katkı oluyor" diye konuştu. - İZMİR

Hayata ilmek ilmek bağlandı
Hayata ilmek ilmek bağlandı
Hayata ilmek ilmek bağlandı

YORUMLAR
500

Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkan Saylan, Hisarcık, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hayata ilmek ilmek bağlandı - Son Dakika


O ilçe 7. kez taşınıyor! Baraj suları altında kalacak O ilçe 7. kez taşınıyor! Baraj suları altında kalacak         
11:37
Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih verdi: Mayıs-Haziran gibi tamamlanacak Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih verdi: Mayıs-Haziran gibi tamamlanacak         
11:19
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Ankara'da kadın cinayeti! 2 yaşındaki oğlunun gözü önünde tartıştığı eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü Ankara'da kadın cinayeti! 2 yaşındaki oğlunun gözü önünde tartıştığı eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
10:11
Kazakistan'da sular durulmuyor! Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov gözaltına alındı Kazakistan'da sular durulmuyor! Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov gözaltına alındı         
09:36
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
Elinde sigarayla uykuya daldı, çıkan yangında yaşamını yitirdi Elinde sigarayla uykuya daldı, çıkan yangında yaşamını yitirdi         
07:52
FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak         
17:12
Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor         
15:56
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28
Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13

Son Dakika Haberleri
11:23 Beşiktaş'ın yıldızı paylaşılamıyor! Dünyanın en zengin kulübü de peşinde
11:05 Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"
11:04 Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı
10:50 Bakan Bilgin'e soruldu: 2.500 TL emekliye yeter mi? Cevabı "Elbette yetersiz" oldu
10:45 Alişan'ın eşi Buse Varol'dan "Kocadan zengin olmak nasıl bir şey" sorusuna cevap: En büyük zenginliğim evlatlarım
10:31 ABD'nin "Ruslar evine girdiği zaman bir daha çıkmaz" açıklamasına Rusya'dan ağır cevap: Amerikalılar evine girerse tecavüze uğramamak zor
10:30 Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti
10:29 Fenerbahçe'nin eski yıldızı, yeni takımını buldu! Sözleşmeyi imzaladı
10:26 Aynı ilçe, aynı yöntem! Oğlun cinayet işledi dediler, bütün altınlarını aldılar!
10:20 Sosyete bu aileyi konuşuyor! Karısının 4 yaşındaki oğluna alkol içirdiği söyleyen baba isyan etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 11:42:08. #1.12#
SON DAKİKA: Hayata ilmek ilmek bağlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement