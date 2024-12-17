Hayata Kitaplarla Tutanan Engelli Kadından Anlamlı Bağış

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Doğuştan geçirdiği kısmi çocuk felcinden dolayı bacağını kaybeden ve okuduğu kitaplar sayesinde hayata tutunan engelli vatandaş, hayata tutunmasını sağlayan kitaplarını Osmangazi Belediyesi'ne bağışladı.

İstanbul'da yaşayan ve 12-13 yaşlarında okuduğu Pollyanna kitabındaki mutluluk oyunu hayat mottosu ve mücadele sebebi olan Yeşim Öztürk, (38) doğuştan geçirdiği kısmi çocuk felcinden dolayı bacağını kademe kademe kaybetti. Yaşadığı zorlu sürece rağmen hayata okuduğu kitaplarla tutunan Öztürk, hayatını ve kendini okuduğu kitaplar sayesinde kazandı. Kitapları okuyarak var olan Yeşim Öztürk, Yazar Serhan Asker'in Osmangazi ilçesindeki imza gününe gitmek istedi ama gidemedi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a sosyal medyadan mesaj atarak yazarın imzalı bir kitabını istedi. Başkan Aydın, bu isteği kırmayarak Serhan Asker'in imzaladığı kitabı Yeşim Öztürk' e gönderdi. Başkan Aydın'ın yaptığı jestten büyük mutluluk duyan Öztürk, uzun yıllardır biriktirdiği kitaplarını İstanbul'dan açılışı yapılan İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi'ne gönderdi.

"Hayatımı ve kendimi kitaplar sayesinde kazandım"

Kendisini kitapların hayata bağladığını anlatan Yeşim Öztürk, "Beni hayata kitaplar bağladı. 12-13 yaşlarımda okuduğum Pollyanna, beni hayata bağladı. Oradaki mutluluk oyunu benim hayat mottomdu, mücadele sebebimdi. Her şeyden mutlu olamadım belki ama her şeyi mutlu olabileceğim şekle sokmak için elimden geleni yaptım. Kitaplar benim için inanılmaz çok önemliler. Çünkü ben hayatımı ve kendimi kitaplar sayesinde kazandım. Kitapları okuyarak var oldum. Ben istiyorum ki herkes kitaplarla var olsun, kitaplarla kendine bir şeyler katabilsin. Erkan Aydın,l başkanımı sosyal medyadan takip ediyordum. Ben Serhan Asker'i çok seviyorum. İmza etkinliğini duydum ama gidemedim. Erkan başkanımla iletişime geçtik. O bana imzalı kitap konusunda yardımcı oldu. Sosyal medyada İsmail Hakkı Tonguç Kütüphanesi'nin yapımını duyduğumda ben de bir şekilde belediyeye destek olmak istedim. Yeni açılan kütüphaneye katkılarımı sunmaya çalıştım. 40'dan fazla kitap gönderdim. Bu kitapların başkaları tarafından okunması benim için büyük mutluluk. Kitaplarımı bağışlarken hiç tereddüt etmedim, çünkü şu vardı, başkalarının kalbine dokunacaktı. Başkalarının kalbine dokunmak onların da okuyabilmesine vesile olabilmek benim için çok büyük mutluluk, buradan onlara çok büyük sevgilerimi gönderiyorum" dedi. - BURSA