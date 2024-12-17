Hayata Kitaplarla Tutanan Engelli Kadından Anlamlı Bağış - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hayata Kitaplarla Tutanan Engelli Kadından Anlamlı Bağış

Hayata Kitaplarla Tutanan Engelli Kadından Anlamlı Bağış

Doğuştan kısmi çocuk felci nedeniyle bacağını kaybeden Yeşim Öztürk, hayatını değiştiren kitaplarını Osmangazi Belediyesi'ne bağışlayarak sosyal sorumluluk örneği sergiledi. Kitaplar sayesinde hayata tutunan Öztürk, başkalarının da bu eserleri okuyarak faydalanmasını istedi.

17.12.2024 15:55  Güncelleme: 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğuştan geçirdiği kısmi çocuk felcinden dolayı bacağını kaybeden ve okuduğu kitaplar sayesinde hayata tutunan engelli vatandaş, hayata tutunmasını sağlayan kitaplarını Osmangazi Belediyesi'ne bağışladı.

İstanbul'da yaşayan ve 12-13 yaşlarında okuduğu Pollyanna kitabındaki mutluluk oyunu hayat mottosu ve mücadele sebebi olan Yeşim Öztürk, (38) doğuştan geçirdiği kısmi çocuk felcinden dolayı bacağını kademe kademe kaybetti. Yaşadığı zorlu sürece rağmen hayata okuduğu kitaplarla tutunan Öztürk, hayatını ve kendini okuduğu kitaplar sayesinde kazandı. Kitapları okuyarak var olan Yeşim Öztürk, Yazar Serhan Asker'in Osmangazi ilçesindeki imza gününe gitmek istedi ama gidemedi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a sosyal medyadan mesaj atarak yazarın imzalı bir kitabını istedi. Başkan Aydın, bu isteği kırmayarak Serhan Asker'in imzaladığı kitabı Yeşim Öztürk' e gönderdi. Başkan Aydın'ın yaptığı jestten büyük mutluluk duyan Öztürk, uzun yıllardır biriktirdiği kitaplarını İstanbul'dan açılışı yapılan İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi'ne gönderdi.

"Hayatımı ve kendimi kitaplar sayesinde kazandım"

Kendisini kitapların hayata bağladığını anlatan Yeşim Öztürk, "Beni hayata kitaplar bağladı. 12-13 yaşlarımda okuduğum Pollyanna, beni hayata bağladı. Oradaki mutluluk oyunu benim hayat mottomdu, mücadele sebebimdi. Her şeyden mutlu olamadım belki ama her şeyi mutlu olabileceğim şekle sokmak için elimden geleni yaptım. Kitaplar benim için inanılmaz çok önemliler. Çünkü ben hayatımı ve kendimi kitaplar sayesinde kazandım. Kitapları okuyarak var oldum. Ben istiyorum ki herkes kitaplarla var olsun, kitaplarla kendine bir şeyler katabilsin. Erkan Aydın,l başkanımı sosyal medyadan takip ediyordum. Ben Serhan Asker'i çok seviyorum. İmza etkinliğini duydum ama gidemedim. Erkan başkanımla iletişime geçtik. O bana imzalı kitap konusunda yardımcı oldu. Sosyal medyada İsmail Hakkı Tonguç Kütüphanesi'nin yapımını duyduğumda ben de bir şekilde belediyeye destek olmak istedim. Yeni açılan kütüphaneye katkılarımı sunmaya çalıştım. 40'dan fazla kitap gönderdim. Bu kitapların başkaları tarafından okunması benim için büyük mutluluk. Kitaplarımı bağışlarken hiç tereddüt etmedim, çünkü şu vardı, başkalarının kalbine dokunacaktı. Başkalarının kalbine dokunmak onların da okuyabilmesine vesile olabilmek benim için çok büyük mutluluk, buradan onlara çok büyük sevgilerimi gönderiyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Yerel Yönetim, Osmangazi, Kültür, Eğitim, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hayata Kitaplarla Tutanan Engelli Kadından Anlamlı Bağış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
17:22 TDD Başkanı Kanak: Suriye’nin tarihine ilişkin genel kanı yanlış TDD Başkanı Kanak: Suriye'nin tarihine ilişkin genel kanı yanlış
17:17 Ameliyata alınan Ferdi Tayfur’un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur’dan açıklama var Ameliyata alınan Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'dan açıklama var
17:07 Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
00:10 Colani, Suriye’de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
00:05 Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı
23:55 Okan Buruk’tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum
23:54 Suriye’de PKK’yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok Suriye'de PKK'yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok
23:41 Galatasaray’dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım Galatasaray'dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım
23:32 Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi
23:27 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 19:49:39. #1.13#
SON DAKİKA: Hayata Kitaplarla Tutanan Engelli Kadından Anlamlı Bağış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.