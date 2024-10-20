Hayata Tutunan Muhtar: Nurdan Yılmaz - Son Dakika
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Hayata Tutunan Muhtar: Nurdan Yılmaz

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Beş kardeşi ve ailesini kaybeden Nurdan Yılmaz, Amasya'da muhtar olarak halka hizmet ediyor.

20.10.2024 16:47
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Haber: Rafet Öztürk

(AMASYA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde annesini, babasını ve beş kardeşini farklı sebeplerden dolayı kaybeden Nurdan Yılmaz, hayata yeniden tutunarak muhtar oldu. Yılmaz, "Halkımın desteğiyle muhtar oldum kazandım. Ben zor durumdayken şimdi zor durumda olanlara ben koşuyorum, ben destekçi oluyorum. Atatürk'ümün bana verdiği bu emaneti dürüstçe, hiç kimseye yalan konuşmadan dürüstçe hizmet edeceğime ant içtim, yemin ettim" dedi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde annesini, babasını ve beş kardeşini farklı sebeplerden dolayı kaybeden 58 yaşındaki Nurdan Yılmaz, yaşadığı mahallede tek başına kalmasının ardından zor zamanlar geçirdi. Yılmaz, bu zor zamanların ardından hayata yeniden tutunarak muhtar oldu.

Yılmaz, Atatürk Anıtı'na gelerek, "İyi ki de oyumun peşinde gitmişim. Cumhuriyet'i kurduğun için çok mutluyum. Ölene kadar, kanımın son damlasına kadar kurduğun Cumhuriyet'e de sahip çıkacağım, kurduğun muhtarlığa da. Gururla yapacağım söz veriyorum sana" dedi.

"Yolları süpüreyim, tuvalet temizleyim sigortam başlasın, bana iş verin"

Yemişen Mahallesi Muhtarı Nurdan Yılmaz yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Dört ağabeyim, bir kardeşim vefat etti. Ortada kalınca büyük kurumlara iş istemeye gittim. Bana iş verin ben çalışmak istiyorum dedim. Yolları süpüreyim, tuvalet temizleyim sigortam başlasın, bana iş verin dedim. Dediler ki beni huzurevine gerek gördüler. Ben huzurevine gitmek istemedim. Ayaklarımın üzerinde durmayı istedim. Kondum muhtarlığa, halkımın desteğiyle muhtar oldum kazandım. Ben zor durumdayken şimdi zor durumda olanlara ben koşuyorum, ben destekçi oluyorum. Atatürk'ümün bana verdiği bu emaneti dürüstçe, hiç kimseye yalan konuşmadan dürüstçe hizmet edeceğime ant içtim, yemin ettim. Çok mutluyum o bayanların 'muhtarım' deyip yanıma koşmaları beni o kadar gururlandırıyor, mutlu ediyor ki bir görün. Çok güzel bir meslek. İyi ki de seçmişler, iyi ki de muhtar olmuşum. Çok da güzel muhtarlığımı yapıyorum. Atam sen rahat uyu."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Hayata Tutunan Muhtar: Nurdan Yılmaz - Son Dakika

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