Hayati İnanç: "Zamanın kıymetini bilin"
Hayati İnanç: "Zamanın kıymetini bilin"

Hayati İnanç: "Zamanın kıymetini bilin"
14.03.2026 10:05  Güncelleme: 10:06
Edebiyatçı Hayati İnanç, Başiskele Belediyesi'nin Ramazan etkinliklerinde vatandaşlarla buluşarak zamanın kıymeti ve hayatın anlamı üzerine önemli mesajlar verdi. İnanç, gençlere başarı için disiplinin önemini vurgularken, iyi insanlarla birlikte olmanın gerekliliğine de dikkat çekti.

Başiskele'de vatandaşlarla buluşan Hayati İnanç, zamanın kıymeti ve insanın manevi yolculuğu üzerine dikkat çeken mesajlar verdi.

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında edebiyatçı ve yazar Hayati İnanç, vatandaşlarla bir araya geldi. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen programda İnanç; hayatın anlamı, zamanın kıymeti ve insanın dünyadaki yolculuğu üzerine yaptığı sohbetle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Programda konuşan Hayati İnanç, Ramazan ayının insanın kendini sorgulaması ve hayatını yeniden gözden geçirmesi için önemli fırsat olduğunu ifade etti. İnsanların günlük hayatın telaşı içerisinde çoğu zaman hayatın anlamını düşünmeyi ihmal ettiğini belirten İnanç, aklın insana, "Ben kimim, nereden geldim ve nereye gidiyorum?" sorularını sorması için verildiğini dile getirdi.

"Hayat bir yolculuktur"

Konuşmasında hayatın geçiciliğine dikkat çeken İnanç, insanın dünyadaki varlığının yolculuk olduğunu vurguladı. Zamanın kıymetini bilmenin önemine değinen İnanç, insanların yarın pişman olmamak için bugün fırsatları değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Programda özellikle gençlere seslenen İnanç, hayatta başarı elde etmenin disiplin ve gayretle mümkün olduğunu ifade ederek tembelliğin insanın önündeki en büyük engellerden biri olduğunu belirtti. Güne erken başlamanın ve kararlılıkla çalışmanın hayatın bereketini artırdığını dile getirdi.

İyi insanlarla birlikte olmanın önemi

Konuşmasında insanın çevresinin kişiliği üzerindeki etkisine de değinen İnanç, insanın en çok vakit geçirdiği kişilerin ortalaması kadar olduğunu ifade ederek iyi insanlarla birlikte olmanın önemine dikkat çekti. Ramazan etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programa Başiskeleli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar, hem düşündüren hem de tebessüm ettiren anlatımıyla gönüllere dokunan Hayati İnanç'ı ilgiyle dinledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Hayati İnanç, Başiskele, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hayati İnanç: 'Zamanın kıymetini bilin' - Son Dakika

SON DAKİKA: Hayati İnanç: "Zamanın kıymetini bilin" - Son Dakika
