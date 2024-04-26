Kocaeli'de 65 yaş üstü vatandaşlar teleferiğe bindi - Son Dakika
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Kocaeli'de 65 yaş üstü vatandaşlar teleferiğe bindi

Kocaeli\'de 65 yaş üstü vatandaşlar teleferiğe bindi

Kocaeli'de 'Hayatın İçindeyim' projesine katılan 65 yaş üstü vatandaşlar Kartepe teleferiğe binerek İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü aynı anda izleme imkanı buldular. Teleferik deneyimi yaşayan vatandaşlar keyifli zaman geçirdi ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

26.04.2024 11:02  Güncelleme: 11:04
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Kocaeli'de "Hayatın İçindeyim" projesine katılan 65 yaş üstü vatandaşlar Kartepe teleferiğe bindi. İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü aynı anda izleyen yaşlılar unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği "Hayatın İçindeyim" projesi kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar teleferik etkinliğine katıldı. Kartepe'de İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü aynı anda izleme imkanı sunarak Samanlı Dağları'nın zirvesine ulaşım sağlayan teleferiğe binen 20 vatandaş keyifli zaman geçirdi.

Teleferik deneyimi yaşayan İsmail Meçkeli, "Uzun zamandır şehrimizin hasretle beklediği Kartepe teleferik hattı harika olmuş. Etrafı seyrederek Kuzuyayla'ya çıkmak oldukça keyifli ve harika bir yolculuk sunuyor. Yapanların ellerine sağlık. Bizlere bu hizmeti veren Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.

Programa katılan İlknur Kaptan ise "Teleferiği 10 yaşımdan beri duyuyordum. Kocaeli'ye yapılmış olmasından dolayı çok mutluyum. Bu olağanüstü duyguyu ve hayali bize yaşattığı için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de 65 yaş üstü vatandaşlar teleferiğe bindi - Son Dakika

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