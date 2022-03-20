Hayatını kaybeden Üsteğmen Dündar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Hayatını kaybeden Üsteğmen Dündar son yolculuğuna uğurlandı

20.03.2022 15:33
Hayatını kaybeden Üsteğmen Dündar son yolculuğuna uğurlandı

Beyin tümörü nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 28 yaşındaki Nazillili Üsteğmen Mert Can Dündar düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Beyin tümörü nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 28 yaşındaki Nazillili Üsteğmen Mert Can Dündar düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki devlet hastanesinde bir süredir beyin tümörü nedeniyle tedavi gören Üsteğmen Mert Can Dündar dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Dündar'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Üsteğmen Dündar için Koca Camii'nde askeri cenaze töreni düzenlendi. Dündar, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve Dündar'ın ailesi katıldı. - AYDIN

Hayatını kaybeden Üsteğmen Dündar son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaybeden Üsteğmen Dündar son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaybeden Üsteğmen Dündar son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaybeden Üsteğmen Dündar son yolculuğuna uğurlandı

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Can Dündar, Üsteğmen, Nazilli, Cenaze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hayatını kaybeden Üsteğmen Dündar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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