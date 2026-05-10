Haydar Aliyev, 103. doğum yıldönümünde anıldı

10.05.2026 13:33
Azerbaycan halkı, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'i mezarı başında andı. Devlet erkanı da katıldı.

Azerbaycan halkı, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'i doğumunun 103'üncü yıldönümünde mezarı başında andı.

Azerbaycanlılar merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in 103'üncü doğum yıldönümünde Fahri Hiyaban'ı ziyaret etti. Bakanlar, milletvekilleri, diplomatlar, asker ve polisler ile birlikte çok sayıda kişi Haydar Aliyev'i mezarı başında andı.

Gruplar halinde içeri alınan Azerbaycanlılar, Haydar Aliyev'i doğum gününde anmak ve saygı duruşunda bulunmak için Fahri Hiyaban'a akın etti. Bakü dışındaki bölgelerden gelen binlerce Azerbaycanlı da Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret ederek mezara çiçek bıraktı ve dua okudu.

Haydar Aliyev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer ve büyükelçilik personelleri tarafından da mezarı başında anıldı. Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, "Biz onun Azerbaycan'ın milli devletinin oluşumunda 1990'lı yıllardaki zorlu günlerinde bu ülkenin, bu milletin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü, egemenliğini sağlama konusundaki göstermiş olduğu büyük bir gayreti mücadeleyi her zaman hayırla yad ediyoruz. Sadece bu ülkenin bağımsızlığı değil, ekonomik kalkınması, gelişmesi ve bugünkü kalkınmış modern Azerbaycan'ın kurulması bakımından onun fikirleri her zaman yol gösterici olmuştur. Bizim açımızdan Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri bakımından, iki devlet anlayışı bugünkü mükemmel seviyesine ulaşan Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri açısından da hala kullandığımız en önemli ortak amacımız, şiarımız olmuştur. Dolayısıyla biz Ulu Önder'in doğumunun 103'üncü yıl dönümünde bir kez daha onun bu millete vermiş olduğu bütün bu değerleri itibariyle onu rahmetle, saygıyla, minnetle, hayırla yad ediyoruz. Allah rahmet eylesin" dedi.

Haydar Aliyev, Türkiye ile ilişkilere her zaman önem verdi

Azerbaycan'ın zorlu geçiş sürecinde Azerbaycan halkına başarıyla liderlik eden Haydar Aliyev, Türkiye ile ilişkilere her zaman önem verdi. Aliyev, asrın anlaşması olarak ifade edilen Hazar petrolünün üretim aşamasında Türkiye'nin yer alması için tüm baskılara göğüs geldi. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattıyla Azerbaycan ve Türkiye'nin dünya enerji arzında önemi arttı. Azerbaycan, Haydar Aliyev yıllarında, Ermenistan'la Dağlık Karabağ savaşını sona erdiren ateşkes ile "asrın anlaşması" olarak da adlandırılan uluslararası petrol şirketleri ile anlaşmalar imzaladı.

Haydar Aliyev 1993-2003 yılları arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı oldu

Azerbaycan'da 10 Mayıs 1923'te Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde doğan Haydar Aliyev, 3 Ekim 1993'te yapılan seçimleri kazanarak cumhurbaşkanı oldu. 11 Ekim 1998'te yapılan seçimlerde yeniden cumhurbaşkanı seçilen Haydar Aliyev, 2003'te vefat edene kadar Cumhurbaşkanlığı görevini 10 yıl boyunca yürüttü. Haydar Aliyev 12 Aralık 2003'te tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybetti ve Bakü'deki Fahri Hiyaban'da defnedildi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

