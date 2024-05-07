Haydarpaşa açıklarında karaya oturan gemi trafiği tekrar açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Haydarpaşa açıklarında karaya oturan gemi trafiği tekrar açıldı

Haydarpaşa açıklarında karaya oturan gemi trafiği tekrar açıldı

Haydarpaşa açıklarında Liberya bandıralı 'Alexis' isimli yük gemisinin karaya oturması nedeniyle askıya alınan gemi trafiği tekrar açıldı. Geminin kurtarılmasıyla birlikte İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak açıldı.

07.05.2024 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haydarpaşa açıklarında Liberya bandıralı 'Alexis' isimli yük gemisinin karaya oturması nedeniyle askıya alınan gemi trafiği tekrar açıldı.

Ukrayna'dan Mısır'a giden Liberya bandıralı 'Alexis' isimli yük gemisi, Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle sabah saatlerinde karaya oturmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-6, Kurtarma-8, Kurtarma-18 römorkörleri, KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye botları karaya oturan gemiyi kurtardı. Geminin açığa yüzdürülmesiyle birlikte İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, Haydarpaşa Mendireği önlerinde karaya oturan 'Alexis' isimli geminin Ahırkapı'ya çekilmesi sonrası, güney-kuzey yönlü olarak açılmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Boğazı, Haydarpaşa, İstanbul, Liberya, Denizcilik, Ulaşım, Kaza, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Haydarpaşa açıklarında karaya oturan gemi trafiği tekrar açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Anlaştığı müteahhitten daireleri alamayınca binayı yakmaya çalıştı Anlaştığı müteahhitten daireleri alamayınca binayı yakmaya çalıştı
17:17 Bursa’nın ardından bir skandal atama da Kırşehir’de CHP’li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı Bursa'nın ardından bir skandal atama da Kırşehir'de! CHP'li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı
16:17 Kuveyt Emiri Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı Kuveyt Emiri Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı
14:30 İsrail inatla Refah’a girdi Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita İsrail inatla Refah'a girdi! Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita
14:29 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ecevit’e söylediği sözlerle yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ecevit'e söylediği sözlerle yüklendi
17:47 Antalyaspor’da Sergen Yalçın’ın yerine Alex de Souza teknik direktör oldu Antalyaspor'da Sergen Yalçın'ın yerine Alex de Souza teknik direktör oldu
17:04 Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını Seçilirse getireceği hoca da belli Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını! Seçilirse getireceği hoca da belli
17:02 Uykusunda dolandırıldı Maç izlemek için linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı Uykusunda dolandırıldı! Maç izlemek için linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı
17:00 Ukrayna, Zelensky’ye yönelik suikast planına karıştığı iddia edilen iki güvenlik yetkilisini tutukladı Ukrayna, Zelensky'ye yönelik suikast planına karıştığı iddia edilen iki güvenlik yetkilisini tutukladı
16:51 Okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci video da çekmiş Okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci video da çekmiş
16:48 Devlet Bahçeli’nin grup toplantısına taktığı rozet dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin grup toplantısına taktığı rozet dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 17:58:06. #1.12#
SON DAKİKA: Haydarpaşa açıklarında karaya oturan gemi trafiği tekrar açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement