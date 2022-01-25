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"Haydi Çocuklar Camiye" yarışmasının kayıtları devam ediyor - Son Dakika

"Haydi Çocuklar Camiye" yarışmasının kayıtları devam ediyor

25.01.2022 13:06
"Haydi Çocuklar Camiye" yarışmasının kayıtları devam ediyor

Çocuklara namaz kılma alışkanlığı kazandırmak amacıyla hazırlanan yarışma, 28 Ocak Cuma günü Sabah Namazıyla başlayacak ve 8 gün sürecek.

Çocuklara namaz kılma alışkanlığı kazandırmak amacıyla hazırlanan yarışma, 28 Ocak Cuma günü Sabah Namazıyla başlayacak ve 8 gün sürecek.

Her yıl büyük bir ilgi gören yarışmaya katılmak isteyenler, www.haydicocuklarcamiye.com web sayfasından kayıt yapabilecekler.

Önceki yıllarda Türkiye'nin farklı şehirlerinde belirlenen camilerde çeşitli etkinliklerin eşlik ettiği yarışmaya bu yıl da çocuklar evlerinden veya bulundukları yerlerden katılabilecek.

Vaktinde kılınan her namaz puan kazandıracak

Online olarak 6-13 yaş arası çocukların başvurabildiği yarışmada, Sabah Namazına 10, Yatsı Namazına 8, Öğle, İkindi ve Akşam Namazlarına 5'er puan verilecek. Camide cemaatle kılındığı taktirde ise her vakit namazına artı puanlar eklenecek.

Organizasyonun haydicocuklarcamiye.com internet sayfasındaki otomasyon sistemi üzerinden kıldıkları namazları işaretleyenler puan kazanacak.

Binlerce çocuk sürpriz hediyeler kazanacak

Yarışma sonunda kız çocukları için 198 ile 360 arası puan toplayanlar içerisinden, erkek çocukları için 225 ile 360 puan toplayanlar içerisinden çekilişle binlerce çocuğa sürpriz hediyeler verilecek.

Mekan sınırlaması olmayan yarışmada başarılı olmak için, 8 gün boyunca namazların vakti içerisinde eda edilmesi yeterli olacak.

Ayrıca "Haydi Çocuklar Camiye" ile ilgili yarışmanın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar ilgi görmeye devam ediyor.

Yarışma ekibinin hazırladığı videoların yanı sıra #HaydiÇocuklarCamiye konu etiketiyle namazın küçük yaşta alışılması gereken bir ibadet olma özelliğinin vurgulandığı çok sayıda paylaşım yapılıyor.

"Namazını kıl, puanları topla, ödülünü al" sloganıyla duyurusu yapılan yarışmanın sosyal medya hesaplarında katılımcıların gönderdiği mesajlar ve videolar da yarışma süresince paylaşılıyor.

Erzurumlu çocukların hem namaz alışkanlığı kazanması hem de aileleriyle birlikte vakit geçirmesine imkan sağlayan yarışmada, ebeveynler ve büyükler tarafından da çocukların ödüllendirilmesi tavsiye ediliyor.

Bütün vakit namazlarını çocukların ebeveynleriyle birlikte ister evinde ister camide cemaat ile kılmalarının önerildiği Haydi Çocuklar Camiye projesi, iyi bir geleceğin güzel ahlaklı ve iç huzura sahip kişiler yetiştirmekle olacağı inancıyla düzenleniyor.

Yarışma ilgili detaylı bilgi ve kayıt formu haydicocuklarcamiye.com adresinde yer alıyor. - ERZURUM

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Türkiye, Namaz, Cuma, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Haydi Çocuklar Camiye' yarışmasının kayıtları devam ediyor - Son Dakika


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